Así alentó Antonela Roccuzzo a Messi en el partido de Argentina tras la preocupación por su papá

Así palpitó el inicio del partido de Argentina en medio de la particular situación familiar que atraviesa el futbolista tras la preocupación por la salud Jorge Messi, padre de Lionel, quien se encuentra bajo seguimiento médico y evolucionando favorablemente, según se indicó en el comunicado oficial emitido días atrás por la familia Messi.

Roccuzzo también fue noticia por los comentarios en los posteos mundialistas de Lionel, que el 24 de junio cumple 39 años, donde muchos tomaron como una cábala sus idénticos comentarios en las fotos subidas por el Diez en Instagram.

Qué decía el curioso mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi a horas de Argentina vs. Austria

Antonela Roccuzzo reaccionó en las redes a unas fotos de Messi antes del segundo partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026 y llamó la atención por una particular coincidencia.

El capitán subió una serie de imágenes de los entrenamientos previo al partido y la rosarina le comentó la publicación con un "Te amo" junto a dos corazones rojos, lo que motivó miles de respuestas de los seguidores.

Pero lo que más llamó la atención en varios usuarios fue que tras el primer partido y victoria con goleada incluida de la Selección Argentina frente a Argelia, donde Messi convirtió tres goles y fue la gran figura del partido, Antonela Roccuzzo comentó el posteo de una manera muy similar.

"Cómo te amo", expresaba por entonces la madre de Thiago, Mateo y Ciro junto a dos corazones tras ese mensaje a pura felicidad del futbolista por el auspicioso arranque en el Mundial 2026.

Muchos usuarios en redes tomaron este gesto virtual de Antonela tan idéntico, más allá de los buenos deseos para su pareja y el equipo, como una especie de cábala y nuevo ritual que puede estar naciendo para todo el Mundial 2026.