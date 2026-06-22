Así alentó Antonela Roccuzzo a Messi en el partido de Argentina tras la preocupación por su papá

La Selección Argentina disputó el segundo partido del Mundial 2026 en el Grupo J frente a Austria después de la primera victoria por goleada frente a Argelia.
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Antonela Roccuzzo dijo presente en el estadio de Dallas y alentó a Messi junto a sus hijos en el partido de la Selección Argentina frente a Austria por el Mundial 2026.
La Selección Argentina disputó el segundo partido del Mundial 2026 en el Grupo J frente a Austria después de la primera victoria por goleada frente a Argelia.
Messi tuvo su revancha rápido después de errar un penal en los primeros minutos del partido y luego convirtió el primer gol para Argentina a pocos minutos de finalizar el primer tiempo. Sobre el final, llegó el segundo grito del 10 para cerrar la victoria por 2 a 0.
Lo cierto es que quien estuvo alentándolo de manera especial como siempre fue su pareja Antonela Roccuzzo junto a sus tres hijos, quienes se hicieron presentes en el estadio de Dallas, Estados Unidos, que lució colmado de argentinos.
En un video que se conoció en redes se vio cómo los fanáticos se acercaban a saludar y pedirle una foto a la rosarina en la previa al inicio del partido y Antonela con una sonrisa accedió ante cada foto que le pedía la gente.
Así palpitó el inicio del partido de Argentina en medio de la particular situación familiar que atraviesa el futbolista tras la preocupación por la salud Jorge Messi, padre de Lionel, quien se encuentra bajo seguimiento médico y evolucionando favorablemente, según se indicó en el comunicado oficial emitido días atrás por la familia Messi.
Roccuzzo también fue noticia por los comentarios en los posteos mundialistas de Lionel, que el 24 de junio cumple 39 años, donde muchos tomaron como una cábala sus idénticos comentarios en las fotos subidas por el Diez en Instagram.
Antonela Roccuzzo reaccionó en las redes a unas fotos de Messi antes del segundo partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026 y llamó la atención por una particular coincidencia.
El capitán subió una serie de imágenes de los entrenamientos previo al partido y la rosarina le comentó la publicación con un "Te amo" junto a dos corazones rojos, lo que motivó miles de respuestas de los seguidores.
Pero lo que más llamó la atención en varios usuarios fue que tras el primer partido y victoria con goleada incluida de la Selección Argentina frente a Argelia, donde Messi convirtió tres goles y fue la gran figura del partido, Antonela Roccuzzo comentó el posteo de una manera muy similar.
"Cómo te amo", expresaba por entonces la madre de Thiago, Mateo y Ciro junto a dos corazones tras ese mensaje a pura felicidad del futbolista por el auspicioso arranque en el Mundial 2026.
Muchos usuarios en redes tomaron este gesto virtual de Antonela tan idéntico, más allá de los buenos deseos para su pareja y el equipo, como una especie de cábala y nuevo ritual que puede estar naciendo para todo el Mundial 2026.