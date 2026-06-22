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Golazo, revancha y récord mundialista: el tanto de Messi y la nueva marca histórica que logró

El astro rosarino tuvo su ansiada revancha tras haber fallado un penal en el inicio del encuentro y clavó un zurdazo letal en Dallas para abrir el marcador frente al conjunto europeo en la segunda fecha del Grupo J.

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Reuters

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La leyenda del fútbol mundial sumó una página dorada que quedará grabada para siempre en los libros de historia del deporte rey. En el marco de la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, Lionel Messi convirtió un gol histórico para que la Selección Argentina abra el marcador contra Austria en el Dallas Stadium. El capitán de la Albiceleste tuvo una rápida y ansiada revancha en el desarrollo del juego tras haber malogrado un penal en los primeros minutos del compromiso, y destrabó el marcador con un auténtico sello de su jerarquía.

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Con este tanto frente al combinado europeo, la "Pulga" clavó un zurdazo letal y alcanzó los 17 tantos oficiales, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de los Mundiales en absoluta soledad. Gracias a esta nueva conquista en territorio norteamericano, el emblema del conjunto dirigido por Lionel Scaloni logró romper el empate estadístico que arrastraba desde el debut y superó de forma definitiva la marca mítica del delantero alemán Miroslav Klose.

A cuántos goles llegó Lionel Messi en la historia de los Mundiales

El gol convertido en el Dallas Stadium ante el seleccionado europeo significó un quiebre total en las estadísticas de la máxima cita de la FIFA. Lionel Messi llegó a los 17 goles en la historia de las Copas del Mundo, una cifra con la que dejó atrás los 16 festejos del alemán Miroslav Klose y los 15 del brasileño Ronaldo Nazário, adueñándose de un récord que agranda aún más su vigencia a nivel internacional.

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