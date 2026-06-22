Golazo, revancha y récord mundialista: el tanto de Messi y la nueva marca histórica que logró

La leyenda del fútbol mundial sumó una página dorada que quedará grabada para siempre en los libros de historia del deporte rey. En el marco de la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, Lionel Messi convirtió un gol histórico para que la Selección Argentina abra el marcador contra Austria en el Dallas Stadium. El capitán de la Albiceleste tuvo una rápida y ansiada revancha en el desarrollo del juego tras haber malogrado un penal en los primeros minutos del compromiso, y destrabó el marcador con un auténtico sello de su jerarquía.