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Por cábala: se supo qué cantante quiere la Selección para cantar el himno en la final del Mundial

Según trascendió, dentro del plantel argentino ya habría una artista elegida para interpretar el Himno Nacional antes de la final del Mundial. La cábala y el recuerdo de una noche histórica serían algunos de los motivos que impulsarían esta elección.

17 jul 2026, 19:23
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Revelaron quién sería la artista elegida por la Selección para entonar el himno en la final: Es...

Revelaron quién sería la artista elegida por la Selección para entonar el himno en la final: "Es..."

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Una de las grandes incógnitas a pocas horas de la final del Mundial entre Argentina y España no pasa solamente por el equipo que pondrá Lionel Scaloni desde el arranque, sino también por quién será la voz encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino antes del partido más esperado. En las últimas horas comenzaron a circular varios nombres, pero puertas adentro del plantel parece haber una elección que gana fuerza y que, además, tiene un condimento especial: la cábala.

Yanina Latorre sumó en AZZ que la intención dentro del plantel sería que Lali Espósito vuelva a estar presente en una cita mundialista para interpretar el Himno Nacional, tal como ocurrió en la final de Qatar 2022, cuando Lionel Messi levantó por primera vez la Copa del Mundo. Ahora, con una nueva definición por delante, la Selección buscaría repetir una fórmula que quedó asociada a aquel momento inolvidable y que, para muchos jugadores, se transformó en una cábala especial.

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"La Selección, los jugadores y Scaloni quieren que sea Lali. No en contra de las chicas, sino por cábala, porque salieron campeones. Piden por Lali", contó la conductora en SQP (América TV).

Además, Nico Peralta, de estrecho vínculo con la familia, contó detalles sobre el contacto con la artista y aseguró que intentó comunicarse con ella: "Lali está de vacaciones en España. Me llama la atención el silencio. Cuando le pregunté, me clavó el visto. Ayer hablé con su mamá y su familia".

Sin embargo, Pía Shaw terminó con las versiones que circulan: "Hablé con alguien que habló con Lali y dijeron que no puede".

A pocas horas de la gran final, todavía no está confirmado quién será el artista encargado de entonar el Himno Nacional antes del partido decisivo. En medio de la expectativa, comenzaron a circular distintos nombres como posibles candidatos, entre ellos María Becerra, Soledad Pastorutti e incluso Airbag, según mencionaron en el ciclo. Sin embargo, uno de los principales desafíos sería compatibilizar las agendas de los artistas, ya que muchos cuentan con compromisos asumidos con anterioridad.

Qué le habían pedido los hinchas a Lali Espósito

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 luego de vencer a Inglaterra por 2-1 desató una verdadera fiesta entre los hinchas. Con el equipo de Lionel Scaloni a un paso de un nuevo título, la ilusión crece de cara al duelo decisivo ante España, que se disputará el próximo domingo en Nueva Jersey.

En medio de la emoción por el pase a la gran definición, muchos fanáticos comenzaron a recordar momentos inolvidables de la Albiceleste y uno de ellos tuvo como protagonista a Lali Espósito. La cantante volvió a quedar en el centro de la escena por su histórica participación en la final del Mundial de Qatar 2022, cuando interpretó el Himno Nacional Argentino antes del encuentro frente a Francia.

A partir de ese recuerdo, sus seguidores inundaron sus redes sociales con un pedido muy especial: que la artista vuelva a ser la encargada de entonar el himno en la final ante España y que repita aquella fórmula que, para muchos, quedó asociada a la consagración argentina en Lusail.

Incluso, algunos fanáticos fueron más allá y le solicitaron que vuelva a utilizar la misma vestimenta que llevó aquella noche histórica, como una especie de cábala para buscar repetir el resultado.

"Lali, anda sacándole polvo al vestido que usaste para cantar en la final del mundial... ¿Sabes a lo que me refiero no? Y anda mirando la agenda no sea cosa que pase lo que todos queremos y tengas que cancelar algún show", "Dale Lali, el domingo tenés que cantar, que el domingo tenemos que ganar", "Decime que el domingo lo volves a hacer", "Andá a cantar el domingo", fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en el último posteo de la cantante con el mismo pedido especial.

     

 

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