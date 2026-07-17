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El divertido posteo de Luisana Lopilato en la previa a la final entre Argentina y España

Luisana Lopilato sorprendió a todos con una foto en sus redes en la previa a la final entre Argentina y España en el Mundial 2026.

    17 jul 2026, 18:18
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    A horas de la esperada final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, Luisana Lopilato volvió a demostrar que vive cada partido con la misma pasión que millones de argentinos. Desde sus redes sociales, la actriz compartió una serie de postales que reflejan la mezcla de nervios, ansiedad y orgullo que siente en la previa del encuentro decisivo.

    En una de las imágenes, Luisana aparece frente al espejo luciendo la camiseta azul de entrenamiento de la Selección Argentina. Con una enorme sonrisa, acompañó la foto con la frase: "Los nervios y la sonrisa dibujada". Además, sumó otro mensaje que resumió el sentimiento de los hinchas: "El orgullo es total", junto a corazones rojos y banderas argentinas.

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    Pero no fue la única publicación que llamó la atención. La actriz también recurrió al humor y compartió una divertida escena de Guillermo Francella caracterizado como Pepe Argento en Casados con hijos, la exitosa sitcom de la que ella también formó parte interpretando a Paola Argento.

    Sobre la imagen escribió "Manifestanding", haciendo referencia a la popular tendencia de "manifestar" un deseo para que se haga realidad, y agregó la frase "Ojo, eh", junto a cuatro estrellas, en clara alusión al sueño de que la Scaloneta consiga un nuevo título mundial y sume la cuarta estrella a la camiseta.

    Con estas publicaciones, Luisana volvió a dejar en evidencia su fanatismo por la Selección Argentina y compartió con sus seguidores las emociones de una previa cargada de ilusión, nervios y esperanza por una nueva consagración del equipo de Lionel Scaloni.

    Polémica en la Selección por el show del entretiempo

    Yanina Latorre contó el motivo que provocó un revuelo entre los jugadores de Argentina y España antes de la final del Mundial 2026: la polémica por el show del entretiempo, que en un principio se especulaba que se extendería a media hora, al estilo Super Bowl, con la participación de distintos artistas y un lugar especial para que los futbolistas no pierdan el calentamiento. "A los jugadores les chupa un huevo el show. Todo es un negocio, pero la prioridad la debería tener el partido", disparó la conductora, cuestionando que un descanso tan extenso pueda enfriar el cuerpo de los jugadores y también el partido. En Sálvese quién pueda (América TV), Diego Latorre coincidió con esa mirada desde su experiencia como ex futbolista: "Están atentando contra la esencia del fútbol, lo quieren americanizar, se enfocan más en los clientes. Los tiempos de descanso son de 15 minutos".

    Finalmente, la FIFA salió a despejar la incógnita y confirmó que el entretiempo no durará media hora, sino apenas 17 minutos, dos más que los 15 reglamentarios. De ese lapso, 11 minutos estarán destinados al espectáculo musical, que contará con Shakira, Madonna y Justin Bieber, mientras que los 6 minutos restantes se usarán para montar y desmontar el escenario y regar el césped del MetLife Stadium, de manera que el show no altere significativamente el desarrollo del partido.

         

     

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