Yanina Latorre reveló nuevos detalles de su cruce con Pampita en PH: "Tiene vínculos con los hombre que..."

“Hubo reclamos de los dos lados y cada una se mantuvo firme. Siempre está bueno sacar los trapitos al sol. Yanina no me criticó pero no estaba de acuerdo en nada de lo que yo decía. Quedó un poco tenso todo”, explicó Carolina, dejando en claro que el desacuerdo fue mutuo.

Sin embargo, el tema no terminó ahí. Horas después, Yanina Latorre volvió a referirse al enfrentamiento y reveló nuevos detalles de la conversación que mantuvo con la modelo en el programa de Telefe. Esta vez, desde su espacio radial en El Observador, profundizó en el motivo que habría generado el choque entre ambas.

“El problema de los Moritán, de los Martín Pepa…es una eterna enamorada del amor. Se lo dije en el programa: tiene vínculos con los hombres que uno tiene a los 15 años. La utopía. La cosa idealizada del mensaje”, lanzó Yanina al describir la manera en que, según su mirada, Pampita vive sus relaciones sentimentales.

Luego, la periodista contó qué le respondió a la modelo cuando Pampita expresó que quiere amar y compartir su vida con una persona de la misma manera. “Yo le dije que eso 30 años no dura. Ella quiere casarse, tener hijos, que sea para toda la vida… si buscás eso, tenés que dar licencias”, relató Yanina, quien mantuvo su postura durante todo el intercambio.

La panelista también habló sobre los límites y acuerdos dentro de una pareja y planteó: “No permitidos… que son contratos que se firman. Cuando te meten los cuernos y perdonás, no firmaste ningún contrato. Se va dando, vas poniendo en la balanza”.

Por último, Yanina Latorre aseguró que varios de los invitados que participaron de la grabación coincidieron con su postura, aunque aclaró que hubo una excepción. “Hay cosas más importante, pero ella le pone una carga… Andy, Martín Cirio, Leuco, menos La Joaqui, todos estaban de acuerdo conmigo”, concluyó.

De esta manera, el regreso de PH, Podemos hablar tendrá uno de sus principales atractivos en el cruce entre Yanina Latorre y Pampita. Este sábado por Telefe, finalmente se podrá conocer en pantalla cómo fue la discusión que ya generó repercusiones antes de la emisión.