Lionel Messi rompió el silencio sobre el futuro de Thiago y desmintió el rumor que revolucionó a los hinchas

Thiago, Mateo y Ciro siguen creciendo en Inter Miami

Los tres hijos de Messi continúan formándose en las inferiores del Inter Miami, donde suelen destacarse por su habilidad y protagonizan videos que rápidamente se vuelven virales entre los fanáticos del fútbol.

Cada actuación de Thiago, Mateo o Ciro despierta comparaciones con su padre y alimenta las ilusiones de quienes sueñan con ver a alguno de ellos siguiendo sus pasos como futbolista profesional.

Lionel Messi habló sobre los rumores de la posible llegada de su hijo Thiago a las inferiores del Barcelona: qué dijo. (Foto: antonelaroccuzzo/IG)

Qué dijo Messi sobre el talento de sus hijos

En distintas entrevistas, Lionel Messi ya había intentado bajar las expectativas sobre el futuro deportivo de sus hijos y dejó en claro que su principal objetivo es que disfruten del fútbol. “Los tres están todo el día con la pelota. Tengo la suerte de poder disfrutar y acompañarlos. Vienen todos los días a entrenar después del colegio. Poder estar y tener la posibilidad de acompañarlos para mí es espectacular, poder hacerlo en familia”, había contado.

Además, aseguró que los chicos viven con naturalidad la fama de su padre. “No tienen el peso de ser los hijos de Messi porque para ellos es algo normal. Son muy inocentes”, explicó el capitán argentino.

Mientras tanto, los hijos del capitán argentino continúan su formación en la Academia del Inter Miami, lejos de los rumores que los vinculaban con un regreso al Barcelona.