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Lionel Messi rompió el silencio sobre el futuro de Thiago y desmintió el rumor que revolucionó a los hinchas

La versión indicaba que el hijo mayor del capitán de la Selección argentina podría incorporarse a las divisiones inferiores del Barcelona, pero el astro sorprendió con su respuesta.

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Lionel Messi rompió el silencio sobre el futuro de Thiago. (Foto: archivo) 

Lionel Messi rompió el silencio sobre el futuro de Thiago. (Foto: archivo) 

Un fuerte rumor sobre el futuro de Thiago Messi sacudió en las últimas horas a los fanáticos de Lionel Messi. La versión indicaba que el hijo mayor del capitán de la Selección argentina podría incorporarse a las divisiones inferiores del Barcelona, pero fue el propio astro argentino quien se encargó de desmentirla con una respuesta tan breve como contundente.

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Lionel Messi eligió reaparecer en público en un partido de Leones de Rosario. (Foto: leonesderosariofc-IG)

Actualmente, Thiago, Mateo y Ciro integran las categorías formativas de la Academia del Inter Miami, donde dan sus primeros pasos en el fútbol. Cada uno de sus partidos y goles suele viralizarse en las redes sociales y alimentar la expectativa de los seguidores de Messi.

El rumor tomó fuerza en las redes sociales hasta que un hincha aprovechó un encuentro con el capitán argentino a la salida del vestuario del Inter Miami para preguntarle directamente si Thiago se marcharía al club catalán.

¿Se va Thiaguito?”, le consultó el fanático. La respuesta de Messi fue inmediata y despejó cualquier especulación: “¿Qué? Nah”, respondió entre sorprendido y sonriente, dejando en claro que no existe ningún plan para que su hijo deje el club estadounidense.

Thiago, Mateo y Ciro siguen creciendo en Inter Miami

Los tres hijos de Messi continúan formándose en las inferiores del Inter Miami, donde suelen destacarse por su habilidad y protagonizan videos que rápidamente se vuelven virales entre los fanáticos del fútbol.

Cada actuación de Thiago, Mateo o Ciro despierta comparaciones con su padre y alimenta las ilusiones de quienes sueñan con ver a alguno de ellos siguiendo sus pasos como futbolista profesional.

Lionel Messi habló sobre los rumores de la posible llegada de su hijo Thiago a las inferiores del Barcelona: qué dijo. (Foto: antonelaroccuzzo/IG)

Lionel Messi habló sobre los rumores de la posible llegada de su hijo Thiago a las inferiores del Barcelona: qué dijo. (Foto: antonelaroccuzzo/IG)

Qué dijo Messi sobre el talento de sus hijos

En distintas entrevistas, Lionel Messi ya había intentado bajar las expectativas sobre el futuro deportivo de sus hijos y dejó en claro que su principal objetivo es que disfruten del fútbol. “Los tres están todo el día con la pelota. Tengo la suerte de poder disfrutar y acompañarlos. Vienen todos los días a entrenar después del colegio. Poder estar y tener la posibilidad de acompañarlos para mí es espectacular, poder hacerlo en familia”, había contado.

Además, aseguró que los chicos viven con naturalidad la fama de su padre. “No tienen el peso de ser los hijos de Messi porque para ellos es algo normal. Son muy inocentes”, explicó el capitán argentino.

Mientras tanto, los hijos del capitán argentino continúan su formación en la Academia del Inter Miami, lejos de los rumores que los vinculaban con un regreso al Barcelona.

En pocas palabras

  • Lionel Messi desmintió rumores sobre el posible fichaje de su hijo Thiago en las divisiones inferiores del Barcelona.
  • Thiago, Mateo y Ciro Messi forman parte de las categorías formativas de la Academia del Inter Miami.
  • Messi prefiere que sus hijos disfruten del fútbol sin la presión de ser "los hijos de Messi".
Resumen generado por Thinkindot AI
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