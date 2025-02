¿Problemas en la Scaloneta? La inesperada frase de Otamendi sobre el cuerpo técnico de la Selección Argentina

image.png

“Leo (Scaloni), no. Del cuerpo técnico ninguno me mandó”, confesó el defensor en una entrevista con radio La Red, donde además bromeó sobre el tema: “Capaz que no vieron que era mi cumpleaños, pero, bueno, tranquilo”. A diferencia de sus entrenadores, Otamendi sí recibió mensajes de Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y otros integrantes del equipo.