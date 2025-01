Lionel Scaloni reveló un dato IMPORTANTÍSIMO sobre el futuro de Messi en la Selección Argentina: "Él quiere..."

A finales de 2023, el propio Messi había hablado sobre su futuro y evitó confirmar su presencia en la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, dejó en claro cuál es su prioridad antes de tomar una decisión: "Espero terminar bien este año y empezar bien el próximo haciendo una buena pretemporada, la cual no tuve el año pasado por la cantidad de viajes que hicimos. No falta tanto pero a la vez falta mucho, en el fútbol puede pasar cualquier cosa, por eso trato de vivir el día a día y no pensar más allá".

Más allá de que el capitán aún no haya dado una respuesta definitiva, lo cierto es que su deseo de estar en la próxima Copa del Mundo está latente. La clave pasará por su estado físico en 2025 y cómo llegue a la última parte del ciclo mundialista.

¿Habrá sorpresas en la lista de Scaloni para 2026?

Scaloni también se refirió a la posibilidad de sumar nuevos jugadores al equipo, a pesar de que la base de los campeones del mundo sigue firme de cara al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

"Es el momento de pensar en darles oportunidades a chicos que todavía no han estado, lo estamos analizando. Es verdad que la base está. Pero, ¿por qué no pensar en algún chico que pueda aportar? Después, ya viene lo serio y hay que competir en un Mundial con chicos que necesitamos que tengan puesta la camiseta. Así que creemos que es el momento, ya veremos antes de la convocatoria", concluyó el DT.