Cómo fueron los últimos días de Jorge Messi antes de su muerte: todos los detalles

Sus palabras despertaron todo tipo de versiones y poco después comenzó a conocerse que la preocupación estaba relacionada con la salud de su padre. Jorge Messi se encontraba bajo atención médica, aunque la familia decidió preservar su intimidad y evitar que trascendieran detalles sobre el diagnóstico.

En ese contexto se produjo uno de los momentos más delicados. Una publicación falsa sobre la supuesta muerte de Jorge Messi comenzó a circular en redes sociales y también llegó a los medios de comunicación después de que Florencia Peña diera por cierta esa información en el stream de Luzu TV lo que generó un escándalo de proporciones.

La situación obligó al entorno familiar a desmentir públicamente la noticia y a pedir prudencia. En aquel momento, el comunicado que circuló indicaba que Jorge Messi atravesaba “una situación de salud”, permanecía bajo seguimiento médico y presentaba una evolución favorable dentro del cuadro que enfrentaba.

Días más tarde, una información generó esperanza. El 23 de junio se conocía que el padre de Lionel Messi había recibido el alta después de permanecer internado. Según trascendió, había abandonado el centro médico y regresado a Rosario para continuar su recuperación junto a su familia.

La noticia fue tomada como una señal positiva en medio de la preocupación. Mientras Lionel Messi disputaba el Mundial 2026, la evolución favorable de su padre permitió llevar algo de tranquilidad a su entorno. El futbolista continuó enfocado en la competencia, aunque seguía de cerca la situación familiar.

Después de la final ante España, Lionel Messi regresó a Rosario y pudo reencontrarse con su padre. El capitán argentino permaneció allí durante más de una semana junto a sus familiares, antes de retomar sus actividades con el Inter Miami.

Desde cuándo estaba internado Jorge Messi nuevamente

Sin embargo, el cuadro de salud de Jorge Messi volvió a complicarse. En los últimos días debió ser nuevamente internado en Rosario y permaneció en el Sanatorio Centro hasta el momento de su fallecimiento. En ese momento, el director médico de la institución, Carlos Mackey, mantuvo bajo reserva los detalles relacionados con su tratamiento y con las circunstancias clínicas que atravesaba.

Finalmente, durante la madrugada de este sábado llegó la confirmación de la noticia que la familia de Leo Messi nunca hubiese dar. El Sanatorio Centro comunicó oficialmente el fallecimiento de Jorge Messi a los 68 años.

En el parte médico, fechado en Rosario el 8 de agosto de 2026, la institución informó “el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs”. Además, el centro médico expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del empresario y representante de Lionel Messi.

El comunicado también aclaró que no se brindarían mayores detalles sobre las causas de su muerte. “En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”, indicó el Sanatorio Centro.

Así, la muerte de Jorge Messi deja una profunda pérdida en la familia del capitán argentino. Durante décadas, además de ocupar el lugar de padre, fue una pieza fundamental en su recorrido profesional y ejerció como su representante. Estuvo a su lado desde los primeros años en Rosario, acompañó su llegada al Barcelona y fue testigo directo de su consolidación como una de las grandes leyendas del fútbol mundial.