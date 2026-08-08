"Hizo todo bien": el sentido homenaje de Chiqui Tapia tras la muerte de Jorge Messi

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, expresó sus condolencias este sábado por la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel, durante la madrugada en una clínica de Rosario.
El presidente de la AFA despidió al padre de Lionel Messi con un emotivo mensaje en sus redes sociales y destacó el papel fundamental que tuvo en la vida del capitán de la Selección.
El presidente de la AFA despidió al padre de Lionel Messi con un emotivo mensaje en sus redes sociales.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, expresó sus condolencias este sábado por la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel, durante la madrugada en una clínica de Rosario.
“Hoy nos toca despedir a un hombre que, detrás de una de las historias más grandes del fútbol mundial, tuvo un papel fundamental”, indicó el presidente de la AFA a través de un comunicado.
En el mismo mensaje, el dirigente sostuvo: “Quiero reconocer a Jorge Messi no solamente por haber traído al mundo al mejor jugador del mundo, sino, sobre todo, por haber criado a una persona de valores: humilde, respetuosa y profundamente comprometida con los demás”.
En la misma línea, Tapia continuó: “Su mayor logro no fue únicamente acompañar a Lionel en el camino que lo llevó a convertirse en leyenda. Fue estar siempre a su lado, sostenerlo en los momentos difíciles, acompañarlo en cada paso y enseñarle, con hechos, que detrás de cualquier éxito deportivo hay una persona y unos valores que cuidar”.
En el mensaje, publicado en sus redes sociales, el presidente de la AFA recalcó: “Jorge hizo todo bien. Estuvo cuando había que estar, acompañó cuando había que acompañar y sostuvo cuando más hacía falta”.
Sobre el final, expresó: “Como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, queremos despedirlo con enorme respeto , gratitud y afecto. Gracias, Jorge, por haber acompañado y formado a Lionel. Gracias por haberle dado al mundo al mejor jugador, pero, por sobre todas las cosas, por haber criado a una gran persona”.
“Que descanses en paz. Tu legado quedará para siempre en la historia del fútbol argentino y, sobre todo, en el corazón de tu familia”, concluyó Tapia.