"Hizo todo bien": el sentido homenaje de Chiqui Tapia tras la muerte de Jorge Messi

El emotivo mensajes del Chiqui Tapia al padre de Messi

En el mensaje, publicado en sus redes sociales, el presidente de la AFA recalcó: “Jorge hizo todo bien. Estuvo cuando había que estar, acompañó cuando había que acompañar y sostuvo cuando más hacía falta”.

Sobre el final, expresó: “Como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, queremos despedirlo con enorme respeto , gratitud y afecto. Gracias, Jorge, por haber acompañado y formado a Lionel. Gracias por haberle dado al mundo al mejor jugador, pero, por sobre todas las cosas, por haber criado a una gran persona”.

“Que descanses en paz. Tu legado quedará para siempre en la historia del fútbol argentino y, sobre todo, en el corazón de tu familia”, concluyó Tapia.