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Dolor y tristeza

Murió un ex compeñero de Franco Colapitno en la Fórmula 3 a los 21 años: conmoción en el automovilismo

La FIA confirmó el fallecimiento de Zdenek Chovanec, el joven piloto que compartió pista con el pilarense. Hasta el momento no trascendieron las causas de su muerte.

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Chovanec falleció a los 21 años. (Foto: redes sociales)

Chovanec falleció a los 21 años. (Foto: redes sociales)

El automovilismo internacional atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Zdenek Chovanec, ex compañero de pista de Franco Colapinto y expiloto de la FIA Fórmula 3, a los 21 años. La noticia fue confirmada por la organización de la categoría a través de un comunicado oficial y generó una fuerte conmoción entre pilotos, equipos y fanáticos del deporte motor.

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Hasta el momento, la familia del joven no informó las causas del fallecimiento. La cuenta oficial de la FIA Fórmula 3 anunció este miércoles el fallecimiento del piloto, quien había competido en la categoría durante las temporadas 2021 y 2022.

"Todos en la FIA Fórmula 3 estamos profundamente entristecidos al enterarnos del fallecimiento de Zdenek Chovanec, quien compitió en el campeonato en 2021 y 2022", expresó la organización.

El comunicado concluyó con un mensaje dirigido a sus seres queridos: "Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de Zdenek". Según informó el medio especializado AutoSport, el piloto falleció el 18 de julio, aunque por el momento no trascendieron detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Quién era Zdenek Chovanec

Zdenek Chovanec nació en Venezuela en 2004, era de ascendencia checa y desarrolló prácticamente toda su carrera deportiva en Portugal, país al que representó con licencia oficial.

Su camino en el automovilismo comenzó en el karting portugués, donde rápidamente llamó la atención por sus condiciones al volante. Posteriormente dio el salto a la Fórmula 4, categoría en la que continuó su crecimiento antes de llegar a la FIA Fórmula 3, uno de los principales escalones rumbo a la Fórmula 1.

Compartió pista con Franco Colapinto

Entre 2021 y 2022 integró el equipo Charouz Racing System, donde enfrentó a varios pilotos que luego llegaron a categorías superiores, entre ellos el argentino Franco Colapinto.

La FIA confirmó el fallecimiento de Zdenek Chovanec. (Foto: redes sociales)

La FIA confirmó el fallecimiento de Zdenek Chovanec. (Foto: redes sociales)

Si bien no logró consolidarse en la antesala de la Fórmula 1, era considerado un piloto con gran proyección y continuó su carrera en competencias de monoplazas, además de participar en campeonatos de resistencia y GT.

Dolor y homenajes tras la noticia

Chovanec residía en Trofa, Portugal, junto a su familia. Tras conocerse la noticia, recibió un homenaje en la comunidad de Matosinhos, donde numerosas personas se acercaron para despedirlo.

En las redes sociales, compañeros, fanáticos y equipos del automovilismo expresaron su tristeza con mensajes de despedida."Nos vemos en la próxima vuelta", "Descansa en paz" y "Esto realmente no tiene sentido" fueron algunas de las publicaciones que reflejaron el impacto que causó su fallecimiento en el ambiente del deporte motor.

El automovilismo internacional continúa despidiendo a una de las jóvenes promesas que había logrado abrirse camino en las categorías formativas más importantes de Europa.

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