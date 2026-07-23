Murió un ex compeñero de Franco Colapitno en la Fórmula 3 a los 21 años: conmoción en el automovilismo

The FIA is deeply saddened by the passing of Zdenk Chovanec, who completed in the FIA Formula 3 Championship back in 2021-2022.



Our thoughts and deepest sympathies are with Zdenk’s family and friends. pic.twitter.com/U60ZyGL6Wk — FIA (@fia) July 23, 2026

Quién era Zdenek Chovanec

Zdenek Chovanec nació en Venezuela en 2004, era de ascendencia checa y desarrolló prácticamente toda su carrera deportiva en Portugal, país al que representó con licencia oficial.

Su camino en el automovilismo comenzó en el karting portugués, donde rápidamente llamó la atención por sus condiciones al volante. Posteriormente dio el salto a la Fórmula 4, categoría en la que continuó su crecimiento antes de llegar a la FIA Fórmula 3, uno de los principales escalones rumbo a la Fórmula 1.

Compartió pista con Franco Colapinto

Entre 2021 y 2022 integró el equipo Charouz Racing System, donde enfrentó a varios pilotos que luego llegaron a categorías superiores, entre ellos el argentino Franco Colapinto.

La FIA confirmó el fallecimiento de Zdenek Chovanec. (Foto: redes sociales)

Si bien no logró consolidarse en la antesala de la Fórmula 1, era considerado un piloto con gran proyección y continuó su carrera en competencias de monoplazas, además de participar en campeonatos de resistencia y GT.

Dolor y homenajes tras la noticia

Chovanec residía en Trofa, Portugal, junto a su familia. Tras conocerse la noticia, recibió un homenaje en la comunidad de Matosinhos, donde numerosas personas se acercaron para despedirlo.

En las redes sociales, compañeros, fanáticos y equipos del automovilismo expresaron su tristeza con mensajes de despedida."Nos vemos en la próxima vuelta", "Descansa en paz" y "Esto realmente no tiene sentido" fueron algunas de las publicaciones que reflejaron el impacto que causó su fallecimiento en el ambiente del deporte motor.

El automovilismo internacional continúa despidiendo a una de las jóvenes promesas que había logrado abrirse camino en las categorías formativas más importantes de Europa.