River cerró la llegada de Ángel Correa: cuánto pagará y cuándo firmará su contrato

La operación todavía debe ser formalizada por ambos clubes, pero los reportes coinciden en que el entendimiento contempla la compra de la totalidad de la ficha del atacante.

Ángel Correa. (Foto: archivo)

River había iniciado las tratativas con una propuesta cercana a los 10 millones de dólares. Posteriormente elevó el ofrecimiento a 13 millones y finalmente se acercó a la suma exigida por la institución mexicana para destrabar la salida.

En caso de confirmarse el monto total informado, la llegada de Correa se transformaría en una de las compras más caras de la historia de River, por encima de operaciones como las de Lucas Pratto y Kevin Castaño.

La negociación que estuvo cerca de romperse

El pase atravesó momentos de incertidumbre durante las últimas horas. Cuando el acuerdo parecía encaminado, Tigres habría modificado algunos aspectos relacionados con la forma de pago y los objetivos contemplados en la propuesta.

El cambio provocó que las conversaciones quedaran momentáneamente en suspenso. Incluso surgieron versiones que indicaban que River evaluaba retirarse de la negociación ante las nuevas exigencias del conjunto de Monterrey.

Sin embargo, los contactos se reanudaron y las partes consiguieron acercar posiciones. La intención de Coudet de contar con el jugador y la decisión de la dirigencia de realizar una inversión de gran magnitud terminaron siendo determinantes.

La presión de Ángel Correa para jugar en River

La voluntad del futbolista resultó clave. Correa había alcanzado un acuerdo verbal por su contrato con River varias semanas antes, pero todavía debía resolver su salida de Tigres, club con el que había firmado un vínculo extenso tras abandonar el Atlético de Madrid.

El delantero manifestó su deseo de regresar a la Argentina y mantuvo conversaciones con Coudet, quien le explicó el proyecto deportivo y el rol que tendría dentro del equipo.

Luego de uno de los últimos entrenamientos en México, Correa se despidió de sus compañeros, del cuerpo técnico y de los trabajadores del predio, una señal que anticipó el desenlace de la negociación. Además, el entrenador Guido Pizarro no lo incluyó entre los convocados para el próximo compromiso de Tigres.

La presión del jugador permitió flexibilizar la postura del club mexicano, que inicialmente pretendía ejecutar una cláusula cercana a los 18 millones de dólares o recibir una suma muy próxima a ese valor.

El recorrido de Ángel Correa antes de llegar a River

Ángel Correa. (Foto: archivo)

Correa, campeón del mundo en Qatar 2022 y ganador de la Copa América 2021 con la Selección argentina, debutó profesionalmente en San Lorenzo, club con el que conquistó el Torneo Inicial 2013 y la Copa Libertadores 2014.

Luego desarrolló una extensa trayectoria en el Atlético de Madrid, donde disputó 469 partidos y convirtió 88 goles. Durante más de una década ganó una Liga de España, una Europa League y una Supercopa de Europa.

En 2025 pasó a Tigres, donde tuvo una temporada de fuerte protagonismo. Según estadísticas citadas por medios españoles, acumuló 23 goles y 14 asistencias en 54 encuentros con el conjunto mexicano.

El delantero disputó las finales de la Liga MX y de la Concacaf Champions Cup, aunque su equipo perdió ambas definiciones frente a Toluca.

El sexto refuerzo de Eduardo Coudet

Correa se sumará a un mercado de pases ambicioso de River. El club ya avanzó con las incorporaciones de Mauro Arambarri, Giovanni González, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán y Nicolás Otamendi, quien se integrará después de su participación con la Selección argentina.

La llegada del ex Atlético de Madrid responde a un pedido concreto de Coudet, quien considera que puede ofrecer desequilibrio individual, experiencia internacional, capacidad goleadora y diferentes variantes en el frente de ataque.

River todavía no se retiraría del mercado y mantiene abiertas otras negociaciones. Sin embargo, la contratación de Correa representa hasta el momento la apuesta económica y deportiva más importante del nuevo ciclo.