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Tras el Mundial 2026: los cambios que tendrá la camiseta de la Selección Argentina

La Selección Argentina no podrá portar el distintivo de campeón mundial pero mantendrá la insignia de América. Se filtró la camiseta que iba a tener cuatro estrellas.

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La camiseta de la Selección Argentina tendrá modificaciones. (Foto: AFA)

La camiseta de la Selección Argentina tendrá modificaciones. (Foto: AFA)

El cierre de la competencia internacional trajo modificaciones inmediatas en los detalles estéticos e institucionales de la indumentaria oficial del combinado nacional. Los cambios que tendrá la camiseta de la Selección Argentina desde ahora se harán visibles en sus próximas presentaciones oficiales y amistosas. Tras el subcampeonato, la Albiceleste no podrá usar el parche de campeón del mundo pero sí podrá usar el de campeón de América, marcando la reestructuración del pecho de la indumentaria de la delegación.

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(Foto: Elsa/Getty Images)

(Foto: Elsa/Getty Images)

La derrota en la final disputada en Estados Unidos obliga a retirar el sello dorado que acompañó al equipo durante los últimos años en todas las competencias continentales y globales. La Selección Argentina tendrá que cambiar los parches de su camiseta a partir del subcampeonato del Mundial 2026 ante España, por lo que la insignia del campeón del mundo de Qatar ya no estará en medio del pecho de los jugadores argentinos.

Esta modificación responde a la cesión formal de los derechos estéticos que otorga la FIFA al nuevo ganador del torneo. Desde ahora, el distintivo que portaban las equipaciones de la Scaloneta, que representaban la defensa del título, lo pasarán a utilizar los futbolistas de la selección española por la consagración del pasado domingo 19 de julio.

Qué parche usará la Selección Argentina en su camiseta tras el subcampeonato

La indumentaria albiceleste mantendrá en el pecho la insignia obtenida en el certamen continental frente a Colombia.

El diseño de la casaca nacional reestructurará su frente conservando el trofeo vigente a nivel sudamericano. Es por eso que la indumentaria del seleccionado argentino ahora solo podrá llevar el parche de campeón de América de 2024, la que le ganó la final a Colombia con el gol agónico de Lautaro Martínez, disputada en Estados Unidos.

El uso exclusivo del distintivo de la Conmebol cuenta con antecedentes inmediatos dentro del propio ciclo técnico. Será el mismo caso como el que usó desde la Copa América que ganó en 2021 en el Maracaná hasta el último amistoso previo al Mundial 2022. Durante la Copa América 2024 también usó el parche de campeón 2021, y no el de campeón del mundo.

Cómo era la camiseta de la Selección Argentina con cuatro estrellas que se filtró

Tras la finalización del torneo internacional, se difundieron imágenes del prototipo con los años de cada Copa del Mundo conquistada.

El desenlace de la final mundialista impidió el lanzamiento comercial de una versión conmemorativa que estaba preparada en caso de lograr el título. Además, tras la definición de la Copa del Mundo, se filtró la que hubiese sido la camiseta de Argentina con las cuatro estrellas bordadas por encima del escudo. El detalle de la confección incluía datos históricos específicos sobre la indumentaria: en cada una de ellas iba a estar escrito el año de los respectivos Mundiales en los que la selección se consagró campeona.

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