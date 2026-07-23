Tras el Mundial 2026: los cambios que tendrá la camiseta de la Selección Argentina

El diseño de la casaca nacional reestructurará su frente conservando el trofeo vigente a nivel sudamericano. Es por eso que la indumentaria del seleccionado argentino ahora solo podrá llevar el parche de campeón de América de 2024, la que le ganó la final a Colombia con el gol agónico de Lautaro Martínez, disputada en Estados Unidos.

El uso exclusivo del distintivo de la Conmebol cuenta con antecedentes inmediatos dentro del propio ciclo técnico. Será el mismo caso como el que usó desde la Copa América que ganó en 2021 en el Maracaná hasta el último amistoso previo al Mundial 2022. Durante la Copa América 2024 también usó el parche de campeón 2021, y no el de campeón del mundo.

Cómo era la camiseta de la Selección Argentina con cuatro estrellas que se filtró

Tras la finalización del torneo internacional, se difundieron imágenes del prototipo con los años de cada Copa del Mundo conquistada.

El desenlace de la final mundialista impidió el lanzamiento comercial de una versión conmemorativa que estaba preparada en caso de lograr el título. Además, tras la definición de la Copa del Mundo, se filtró la que hubiese sido la camiseta de Argentina con las cuatro estrellas bordadas por encima del escudo. El detalle de la confección incluía datos históricos específicos sobre la indumentaria: en cada una de ellas iba a estar escrito el año de los respectivos Mundiales en los que la selección se consagró campeona.