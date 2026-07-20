El desesperado pedido de la esposa de Ángel Correa, campeón del mundo en 2022, tras recibir amenazas

“Dejen de amenazar y de insultar sin saber la historia. Todo tiene un límite: respeto por tres niñas de 10, cinco y tres años. El tiempo siempre da la razón y está en el lugar correcto”, expresó.

Si bien Sabrina Di Marzo no explicó qué fue lo que desencadenó la ola de mensajes de odio, su descargo generó una inmediata repercusión entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y repudiaron las amenazas contra ella y sus hijas.

La publicación volvió a abrir el debate sobre el impacto de la violencia en las redes sociales y los límites que no deberían cruzarse, especialmente cuando los ataques alcanzan a menores de edad.