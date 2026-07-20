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El desesperado pedido de la esposa de Ángel Correa, campeón del mundo en 2022, tras recibir amenazas

Sabrina Di Marzo hizo un duro descargo en sus redes sociales luego de recibir insultos y amenazas dirigidas tanto a ella como a sus tres hijas. “Todo tiene un límite”, expresó.

20 jul 2026, 08:00
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El desesperado pedido de la esposa de Ángel Correa, campeón del mundo en 2022, tras recibir amenazas

Sabrina Di Marzo, esposa de Ángel Correa, realizó una fuerte denuncia pública en sus redes sociales tras asegurar que en los últimos días recibió una gran cantidad de amenazas e insultos dirigidos no solo hacia ella, sino también contra sus tres hijas.

A través de varias historias de Instagram, la pareja del campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 se mostró visiblemente afectada por la situación y pidió que cesen los ataques, especialmente aquellos que involucran a las menores.

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“En los últimos días recibí cientos de amenazas y puteadas, no solo para nosotros sino para mis hijas también, y eso sí que tiene un límite. Es fácil humillar. Podría decir millones de cosas que prefiero callar. Pero con las niñas, no”, escribió en uno de los posteos.

Más tarde, compartió un segundo mensaje en el que volvió a reclamar respeto por su familia y aseguró que muchas personas opinan sin conocer el contexto de lo ocurrido.

“Dejen de amenazar y de insultar sin saber la historia. Todo tiene un límite: respeto por tres niñas de 10, cinco y tres años. El tiempo siempre da la razón y está en el lugar correcto”, expresó.

Si bien Sabrina Di Marzo no explicó qué fue lo que desencadenó la ola de mensajes de odio, su descargo generó una inmediata repercusión entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y repudiaron las amenazas contra ella y sus hijas.

La publicación volvió a abrir el debate sobre el impacto de la violencia en las redes sociales y los límites que no deberían cruzarse, especialmente cuando los ataques alcanzan a menores de edad.

     

 

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