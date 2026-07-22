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La AFA desmintió que la Justicia de Estados Unidos haya citado a declarar a Claudio Tapia

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un comunicado para desmentir las versiones que indicaban que el presidente de la entidad había sido citado por un tribunal de Estados Unidos y que le habían incautado el teléfono celular.

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La AFA desmintió que Tapia haya sido citado a declarar. (Foto: archivo).

La AFA desmintió que Tapia haya sido citado a declarar. (Foto: archivo).

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desmintió este miércoles las versiones periodísticas que aseguraban que el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, había sido citado a declarar por la Justicia de Estados Unidos y que le habían secuestrado su teléfono celular.

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A través de un extenso comunicado oficial, la entidad aclaró que el documento judicial al que hicieron referencia distintas publicaciones "no constituye una citación dirigida al presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al tesorero de la institución, Pablo Toviggino".

Según explicó la AFA, la citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida está dirigida a un tercero, a quien se le solicita comparecer ante un Gran Jurado y, eventualmente, presentar documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de la Asociación.

La AFA emitió un comunicado sobre las versiones que involucraron a Claudio Tapia y Pablo Toviggino con una citación ante la Justicia estadounidense. (Foto: archivo).

La AFA emitió un comunicado sobre las versiones que involucraron a Claudio Tapia y Pablo Toviggino con una citación ante la Justicia estadounidense. (Foto: archivo).

En ese sentido, la entidad aseguró que "es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico".

Además, remarcó que el documento "no dispone ninguna medida personal respecto del presidente de la AFA ni de su tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad".

La asociación también cuestionó la difusión de las versiones periodísticas al sostener que "la difusión de información inexacta o deliberadamente tergiversada genera una grave desinformación y afecta injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones".

Por ese motivo, exhortó "a los medios de comunicación y a quienes ejercen la actividad periodística a verificar adecuadamente el contenido de los documentos antes de publicar afirmaciones que no encuentran respaldo en ellos", al tiempo que recordó que "el rigor informativo constituye un deber esencial del periodismo responsable".

Por último, la AFA advirtió que se reserva "el ejercicio de todas las acciones legales que pudieran corresponder frente a la difusión de información falsa o manifiestamente engañosa que lesione los derechos de la institución o de sus autoridades".

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