La AFA desmintió que la Justicia de Estados Unidos haya citado a declarar a Claudio Tapia

Además, remarcó que el documento "no dispone ninguna medida personal respecto del presidente de la AFA ni de su tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad".

La asociación también cuestionó la difusión de las versiones periodísticas al sostener que "la difusión de información inexacta o deliberadamente tergiversada genera una grave desinformación y afecta injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones".

Por ese motivo, exhortó "a los medios de comunicación y a quienes ejercen la actividad periodística a verificar adecuadamente el contenido de los documentos antes de publicar afirmaciones que no encuentran respaldo en ellos", al tiempo que recordó que "el rigor informativo constituye un deber esencial del periodismo responsable".

Por último, la AFA advirtió que se reserva "el ejercicio de todas las acciones legales que pudieran corresponder frente a la difusión de información falsa o manifiestamente engañosa que lesione los derechos de la institución o de sus autoridades".