En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Rosario Central
Preocupación

Rosario Central activó un protocolo por una grave denuncia y suspendió las actividades del fútbol infantil

El club convocó a entrenadores, coordinadores y padres para investigar el caso que afecta a chicos de la categoría 2013. Hasta el momento, no hay una causa formal iniciada en la Fiscalía.

Central activó un protocolo por una grave denuncia y suspendió las actividades del fútbol infantil. 

Central activó un protocolo por una grave denuncia y suspendió las actividades del fútbol infantil. 

El Club Atlético Rosario Central quedó en el centro de la escena tras una grave denuncia vinculada a presuntos abusos en divisiones inferiores. La institución decidió suspender de manera preventiva la actividad de la categoría 2013 y activar un protocolo interno de actuación mientras avanza la investigación.

Leé también Rosario Central le ganó 2-0 a Newell's como visitante en el Torneo Apertura
Rosario Central le ganó 2-0 a Newells como visitante en el Torneo Apertura

La presentación fue anónima y se realizó ante la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Rosario, lo que derivó en una rápida intervención del club y de organismos provinciales.

A través de un comunicado oficial, Central confirmó que tomó conocimiento de la denuncia y que, de forma inmediata, activó el protocolo institucional para este tipo de situaciones.

Como primera medida, se resolvió suspender todas las actividades de la categoría involucrada, mientras se recaba información y se garantiza la protección de los menores.

La dirigencia del club convocó a entrenadores, coordinadores y padres a una reunión urgente para abordar el caso y dar marco a las acciones a seguir.

las-autoridades-del-club-se-contactaron-con-autoridades-a-nivel-provincial-foto-sitio-web-oficial-rosario-central-QYX5J6VCIFA3BNDDG2UYI6UQ3U
Las autoridades del club se contactaron con autoridades a nivel provincial (Foto: Sitio web oficial Rosario Central)

Las autoridades del club se contactaron con autoridades a nivel provincial (Foto: Sitio web oficial Rosario Central)

Además, desde la institución informaron que se pusieron en contacto con las autoridades competentes de la provincia de Santa Fe, incluyendo al área de niñez, para coordinar la intervención y el seguimiento del caso.

Qué se sabe de la denuncia

Hasta el momento, no hay una causa formal iniciada en la Fiscalía, ya que el caso se tramita a través de organismos de protección de derechos de la niñez.

La denuncia, según trascendió, involucra a jugadores de la categoría 2013, por lo que se trata de menores de edad, lo que implica un manejo reservado de la información.

Investigación en curso y cautela institucional

Desde la entidad Canalla evitaron brindar detalles adicionales sobre los hechos, en línea con los protocolos de protección de menores. Sin embargo, remarcaron su predisposición total para colaborar con las autoridades.

El caso se encuentra en etapa inicial y bajo análisis de organismos especializados, mientras el club busca garantizar la seguridad de los chicos y esclarecer lo ocurrido.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Rosario Central
Notas relacionadas
La picante cargada de la esposa de Di María a un hincha de Newell's tras el triunfo de Rosario Central en el clásico
Rosario Central activó un protocolo por una grave denuncia y suspendió las actividades del fútbol infantil
Alarma en Barcelona: Lamine Yamal salió lesionado y preocupa su presencia en el Mundial 2026

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar