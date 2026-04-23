Rosario Central activó un protocolo por una grave denuncia y suspendió las actividades del fútbol infantil

La dirigencia del club convocó a entrenadores, coordinadores y padres a una reunión urgente para abordar el caso y dar marco a las acciones a seguir.

las-autoridades-del-club-se-contactaron-con-autoridades-a-nivel-provincial-foto-sitio-web-oficial-rosario-central-QYX5J6VCIFA3BNDDG2UYI6UQ3U Las autoridades del club se contactaron con autoridades a nivel provincial (Foto: Sitio web oficial Rosario Central)

Además, desde la institución informaron que se pusieron en contacto con las autoridades competentes de la provincia de Santa Fe, incluyendo al área de niñez, para coordinar la intervención y el seguimiento del caso.

Qué se sabe de la denuncia

Hasta el momento, no hay una causa formal iniciada en la Fiscalía, ya que el caso se tramita a través de organismos de protección de derechos de la niñez.

La denuncia, según trascendió, involucra a jugadores de la categoría 2013, por lo que se trata de menores de edad, lo que implica un manejo reservado de la información.

Investigación en curso y cautela institucional

Desde la entidad Canalla evitaron brindar detalles adicionales sobre los hechos, en línea con los protocolos de protección de menores. Sin embargo, remarcaron su predisposición total para colaborar con las autoridades.

El caso se encuentra en etapa inicial y bajo análisis de organismos especializados, mientras el club busca garantizar la seguridad de los chicos y esclarecer lo ocurrido.