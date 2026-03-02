La picante cargada de la esposa de Di María a un hincha de Newell's tras el triunfo de Rosario Central en el clásico

El clásico rosarino siempre deja secuelas. Esta vez, además del 2-0 de Rosario Central sobre Newell's Old Boys en el Coloso Marcelo Bielsa, el partido continuó en redes sociales con un cruce que se volvió viral.
Luego del 2-0 de Rosario Central ante Newell’s en el Coloso Marcelo Bielsa, Jorgelina Cardoso respondió con ironía a un hincha que había provocado a Ángel Di María en la previa y encendió aún más el clima del clásico rosarino.
En la previa del encuentro, un hincha leproso aprovechó las cámaras de TyC Sports para lanzar una provocación dirigida a Ángel Di María: “Fideo, ¿tu mujer te deja venir el domingo?”. La frase, típica chicana de clásico, pudo haber quedado en el folclore habitual. Sin embargo, no pasó inadvertida para Jorgelina Cardoso.
La esposa del campeón del mundo, conocida por su estilo frontal en redes sociales, guardó el comentario hasta que el partido ofreciera su respuesta definitiva.
Ya con la pelota en juego, Di María fue determinante. Marcó un golazo que rompió la paridad y encaminó el triunfo canalla por 2-0 en el clásico. Incluso arrastrando una molestia en el aductor izquierdo, el extremo zurdo lideró a su equipo en una tarde caliente en el Coloso.
Tras el silbatazo final de Yael Falcón Pérez, la historia sumó un nuevo capítulo. Jorgelina Cardoso compartió en sus historias de Instagram el video de la pregunta del hincha rojinegro junto al tanto de su marido y agregó un mensaje que rápidamente recorrió Rosario.
“Respetamos mucho a los hinchas de NOB, pero a los bocones como vos les respondo. Una buena mamá siempre deja que papá vaya a ver a sus hijos”, escribió, en una clara alusión tanto al fanático que lo había provocado como a la paternidad del futbolista.
La frase encendió las redes y sumó temperatura a una rivalidad que no necesita demasiados estímulos. El contexto tampoco ayudó a enfriar las aguas: Newell’s acumula ocho clásicos sin ganar en la ciudad, un dato que amplificó el impacto del posteo.
Mientras el debate se multiplicaba en Instagram y otras plataformas, Di María también dejó su huella digital. El futbolista publicó imágenes del festejo del plantel de Central, celebrando el triunfo en territorio rival.
Entre las fotos, hubo una que se llevó buena parte de la atención: ya en el micro del equipo, señaló una “estampita” pegada en la ventanilla cercana a su asiento con la inscripción “Santa Jorgelina, Patrona Canalla”. El guiño, cargado de ironía y complicidad, reforzó la escena que había comenzado con la provocación televisiva y terminado con una respuesta en redes.
El clásico rosarino volvió a demostrar que trasciende los 90 minutos. Lo que empieza como una chicana frente a cámara puede convertirse en tendencia horas después, especialmente cuando el protagonista responde en la cancha. Esta vez, Di María habló con un gol y su esposa eligió Instagram para completar la historia.
En una ciudad donde el fútbol se vive con intensidad única, cada gesto, cada frase y cada publicación cuentan. El 2-0 quedó en el marcador. El resto, como suele ocurrir en Rosario, se sigue jugando fuera del campo.