La picante cargada de la esposa de Di María a un hincha de Newell's tras el triunfo de Rosario Central en el clásico

Tras el silbatazo final de Yael Falcón Pérez, la historia sumó un nuevo capítulo. Jorgelina Cardoso compartió en sus historias de Instagram el video de la pregunta del hincha rojinegro junto al tanto de su marido y agregó un mensaje que rápidamente recorrió Rosario.

“Respetamos mucho a los hinchas de NOB, pero a los bocones como vos les respondo. Una buena mamá siempre deja que papá vaya a ver a sus hijos”, escribió, en una clara alusión tanto al fanático que lo había provocado como a la paternidad del futbolista.

jorgelina_cardoso_dimaria

La frase encendió las redes y sumó temperatura a una rivalidad que no necesita demasiados estímulos. El contexto tampoco ayudó a enfriar las aguas: Newell’s acumula ocho clásicos sin ganar en la ciudad, un dato que amplificó el impacto del posteo.

Qué publicó Di María tras el triunfo en el Coloso

Mientras el debate se multiplicaba en Instagram y otras plataformas, Di María también dejó su huella digital. El futbolista publicó imágenes del festejo del plantel de Central, celebrando el triunfo en territorio rival.

Entre las fotos, hubo una que se llevó buena parte de la atención: ya en el micro del equipo, señaló una “estampita” pegada en la ventanilla cercana a su asiento con la inscripción “Santa Jorgelina, Patrona Canalla”. El guiño, cargado de ironía y complicidad, reforzó la escena que había comenzado con la provocación televisiva y terminado con una respuesta en redes.

El clásico rosarino volvió a demostrar que trasciende los 90 minutos. Lo que empieza como una chicana frente a cámara puede convertirse en tendencia horas después, especialmente cuando el protagonista responde en la cancha. Esta vez, Di María habló con un gol y su esposa eligió Instagram para completar la historia.

En una ciudad donde el fútbol se vive con intensidad única, cada gesto, cada frase y cada publicación cuentan. El 2-0 quedó en el marcador. El resto, como suele ocurrir en Rosario, se sigue jugando fuera del campo.