¡Se enojó Riquelme! Estalló contra el Chavo Fucks y abandonó el móvil en vivo: "A mi no me reta ni mi viejo"

Visiblemente molesto, Riquelme interrumpió la entrevista y se dirigió a Vignolo: "Si este señor me va a hablar mal, yo prefiero no hablar. Te mando un abrazo grande, Sebastián". Acto seguido, agregó: "Este señor, cada vez que habla, habla mal. A mí no me reta mi viejo", en alusión a Fucks.

El periodista intentó calmar la situación respondiendo: "Yo no te estoy retando, solo te estoy diciendo que dijiste una mentira", pero Riquelme no retrocedió en su decisión y concluyó con un frío "Un beso grande, Sebastián", antes de retirarse del móvil.

El incidente no tardó en volverse viral en redes sociales, donde términos como "Riquelme", "Chavo", y "Vignolo" se convirtieron rápidamente en tendencia. El cruce entre Riquelme y Fucks generó un intenso debate entre los hinchas y espectadores, que se dividieron entre quienes defendieron al dirigente y aquellos que apoyaron al periodista.