Atención Chelsea y Scaloni: qué se sabe sobre la lesión de Enzo Fernández

Cómo fue el regreso de Enzo Fernández a la titularidad

El partido ante el Manchester United marcó el retorno del argentino al once inicial tras un periodo de ausencia forzada. Enzo Fernández regresó a la titularidad luego de haber cumplido una sanción de dos partidos impuesta por el propio Rosenior, por lo que su rápida recuperación física es vital para que pueda retomar el ritmo de competencia y afianzarse nuevamente en el esquema titular del conjunto londinense.

Con la confirmación de su disponibilidad, se espera que el mediocampista sea una pieza fundamental en el duelo de este martes ante el Brighton, donde el Chelsea buscará recuperarse de la última caída. "Todos están bien, a pesar del poco tiempo que ha pasado entre el partido del sábado y el de mañana", sentenció el entrenador, ratificando que el volante campeón del mundo es una fija para el equipo titular.