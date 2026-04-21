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Atención Chelsea y Scaloni: qué se sabe sobre la lesión de Enzo Fernández

El mediocampista argentino, que había pedido el cambio con gestos de dolor el pasado sábado, se recuperó de su molestia física. Su entrenador ratificó que está disponible para enfrentar a las "Gaviotas" este martes.

Atención Chelsea y Scaloni: qué se sabe sobre la lesión de Enzo Fernández

Luego de un fin de semana marcado por la incertidumbre, las noticias que llegan desde Londres traen alivio tanto para los hinchas del Chelsea como para el cuerpo técnico de la Selección Argentina. Enzo Fernández se recuperó de la molestia física sufrida ante el Manchester United y estará disponible para enfrentar este martes al Brighton & Hove Albion por una nueva jornada de la Premier League.

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El entrenador de los Blues, Liam Rosenior, fue el encargado de disipar las dudas en la conferencia de prensa previa al encuentro. “Enzo está perfectamente, está disponible. Por lo demás, no tenemos ninguna otra novedad", aseguró el DT, confirmando que el volante central no padece una lesión de gravedad a pesar del poco tiempo de recuperación entre partidos.

Qué lesión tuvo Enzo Fernández contra el Manchester United

El futbolista surgido en River Plate había encendido las alarmas el pasado sábado durante la derrota de su equipo en Old Trafford. Sobre el cierre del encuentro, en un intento desesperado del Chelsea por lograr el empate, Enzo se sumó a la ofensiva e intentó cabecear una pelota, esfuerzo que le provocó un fuerte calambre.

Aunque inicialmente se temió por algo más serio debido a sus gestos de dolor en la pierna derecha y a que pidió el cambio de manera inmediata, el propio jugador logró retirarse del campo por sus propios medios. Tras los estudios y el descanso correspondiente, se determinó que solo se trató de una fatiga muscular producto de la intensidad del juego.

Cómo fue el regreso de Enzo Fernández a la titularidad

El partido ante el Manchester United marcó el retorno del argentino al once inicial tras un periodo de ausencia forzada. Enzo Fernández regresó a la titularidad luego de haber cumplido una sanción de dos partidos impuesta por el propio Rosenior, por lo que su rápida recuperación física es vital para que pueda retomar el ritmo de competencia y afianzarse nuevamente en el esquema titular del conjunto londinense.

Con la confirmación de su disponibilidad, se espera que el mediocampista sea una pieza fundamental en el duelo de este martes ante el Brighton, donde el Chelsea buscará recuperarse de la última caída. "Todos están bien, a pesar del poco tiempo que ha pasado entre el partido del sábado y el de mañana", sentenció el entrenador, ratificando que el volante campeón del mundo es una fija para el equipo titular.

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