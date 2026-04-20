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La picante frase de Riquelme tras el triunfo de Boca ante River: "Ganamos..."

Sin hablar formalmente con la prensa, el presidente de Boca lanzó declaraciones explosivas mientras abandonaba el estadio. Sacó pecho por la racha reciente ante el "Millonario" y despejó dudas sobre la polémica del partido.

La picante frase de Riquelme tras el triunfo de Boca ante River: Ganamos...

La victoria de Boca Juniors por 1-0 ante River Plate en el Monumental no solo dejó secuelas en la tabla de posiciones, sino también en el plano dialéctico. Juan Román Riquelme, presidente e ídolo del club, fue el protagonista de una secuencia que se viralizó rápidamente al retirarse del estadio, dejando frases que retumbaron en todo el mundo futbolístico.

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A pesar de no haber brindado una conferencia de prensa formal, el mandatario aprovechó su caminata hacia el micro para reivindicar el presente del equipo dirigido por Claudio Úbeda. Con un tono desafiante, Riquelme disparó: "Ganamos dos Superclásicos en seis meses". El comentario hace referencia directa al antecedente del 9 de noviembre de 2025, cuando el Xeneize se impuso por 2-0 en La Bombonera.

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Qué dijo Riquelme sobre el penal de Paredes

La jugada que definió el encuentro fue el penal ejecutado por Leandro Paredes al final del primer tiempo, una acción que generó debate en la transmisión oficial. Sin embargo, para el dirigente máximo de La Ribera, no hubo espacio para la discusión. "Fue penal, vamos", lanzó Riquelme de forma eufórica mientras era captado por las cámaras de SportCenter en la zona mixta.

Cómo es el historial de la gestión Riquelme en los clásicos

La reacción del presidente no fue casual y parece responder a las críticas previas sobre el desempeño del equipo en partidos de alto voltaje. Bajo su gestión como dirigente, Boca disputó 50 encuentros frente a los otros cuatro grandes de Argentina, obteniendo la victoria en solo doce de ellos (24%).

Hasta este último triunfo en el Monumental, los números marcaban que el club solo había ganado dos de los últimos trece clásicos, con un historial que incluye 21 empates y 17 derrotas. Al jactarse de haber vencido a River dos veces en el último semestre, Riquelme buscó revertir la narrativa sobre la efectividad de su administración en este tipo de compromisos.

¿Es la primera vez que Riquelme lanza frases virales tras un Superclásico?

Este tipo de intervenciones "al pasar" ya forman parte del historial del ídolo como directivo. Muchos recordaron que en 2021, tras un empate 1-1, se lo escuchó gritar "hace rato que River juega mal" durante una transmisión de TNT Sports.

En esta ocasión, con las manos en los bolsillos y rodeado de la algarabía del vestuario, Román prefirió la brevedad de una frase contundente antes que el análisis extenso, dejando en claro que, para él, la supremacía reciente sobre el eterno rival es el dato más importante de la jornada.

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