La picante frase de Riquelme tras el triunfo de Boca ante River: "Ganamos..."

Hasta este último triunfo en el Monumental, los números marcaban que el club solo había ganado dos de los últimos trece clásicos, con un historial que incluye 21 empates y 17 derrotas. Al jactarse de haber vencido a River dos veces en el último semestre, Riquelme buscó revertir la narrativa sobre la efectividad de su administración en este tipo de compromisos.

¿Es la primera vez que Riquelme lanza frases virales tras un Superclásico?

Este tipo de intervenciones "al pasar" ya forman parte del historial del ídolo como directivo. Muchos recordaron que en 2021, tras un empate 1-1, se lo escuchó gritar "hace rato que River juega mal" durante una transmisión de TNT Sports.

En esta ocasión, con las manos en los bolsillos y rodeado de la algarabía del vestuario, Román prefirió la brevedad de una frase contundente antes que el análisis extenso, dejando en claro que, para él, la supremacía reciente sobre el eterno rival es el dato más importante de la jornada.