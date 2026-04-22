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Furor por Franco Colapinto en Buenos Aires: el cronograma completo de su exhibición en Palermo

El piloto pilarense protagonizará un evento sin precedentes en la Ciudad de Buenos Aires. Manejará un auto de la escudería Alpine, el legendario vehículo de Juan Manuel Fangio y recorrerá un circuito callejero ante una multitud.

Furor por Franco Colapinto en Buenos Aires: el cronograma completo de su exhibición en Palermo

La expectativa por ver a un argentino al volante de un monoplaza de la máxima categoría ha llegado a su punto máximo. Este domingo 26 de abril, la Ciudad de Buenos Aires se paralizará con la exhibición de Franco Colapinto en el barrio de Palermo. Tras agotarse las entradas preferenciales en tiempo récord, se conocieron los detalles logísticos y el cronograma oficial para que los fanáticos puedan disfrutar de este hito histórico.

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Se trata de la primera vez que un piloto argentino manejará un auto de Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires, recorriendo la Avenida Libertador entre Bullrich y Casares.

A qué hora sale Franco Colapinto a la pista en Buenos Aires

El cronograma oficial detalla que el piloto realizará cuatro apariciones clave en el circuito callejero:

  • 12.45: Primera vuelta con el Lotus E20 de 2012 (motor Renault V8) con el branding de Alpine.

  • 14.30: Salida histórica a bordo del legendario "Flecha de Plata" de Juan Manuel Fangio.

  • 15.15: Última vuelta acelerando el monoplaza de Fórmula 1.

  • 15.55: Recorrido final sobre un bus descapotable para saludar al público presente.

Dónde se puede ver gratis la exhibición de Colapinto

Para aquellos que no cuentan con entradas a sectores preferenciales, el Gobierno de la Ciudad habilitó dos grandes espacios de acceso gratuito: la Plaza Intendente Seeber y la Plaza Sicilia (lindera al Jardín Japonés).

A partir de las 8.30 se podrá ingresar a los sectores habilitados, donde habrá pantallas gigantes, DJs y la presentación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad a las 11.00. Es importante destacar que no estará permitido acampar en las plazas y estará prohibida la venta ambulante en la zona.

Cuál es el recorrido del circuito de Colapinto en Palermo

El trazado diseñado para el evento tendrá como eje la Avenida Libertador, desde la calle Sinclair hasta Casares/Ugarteche. También incluirá un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el emblemático Monumento a los Españoles.

Para garantizar que nadie se pierda detalle, se distribuirán pantallas en puntos estratégicos como Libertador y Cavia, el Planetario, y las intersecciones de Figueroa Alcorta con Salguero y Dorrego. Se espera una convocatoria multitudinaria para acompañar al actual piloto de la escudería Alpine en lo que promete ser una jornada inolvidable para el automovilismo nacional.

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