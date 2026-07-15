El presidente de la Conmebol habló en la previa de la semifinal: "Argentina hoy representa el mundo, se ganó el cariño del mundo"

ALEJANDRO DOMÍNGUEZ: " ARGENTINA REPRESENTA AL MUNDO"

Sobre la posibilidad de jugar la próxima Copa América en EEUU comentó: “Estamos hablando de eso, me interesa que sea la mejor vitrina para nuestros equipos y que genere ingresos”.

Las declaraciones de Roberto Ayala antes del partido

“Llegaron los equipos que han hecho un buen trabajo. No sé si jugará la historia, es un partido para disfrutarlo. Estamos a un paso de poder disputar otra final”, comentó Roberto Ayala en la previa.

Además, el "Ratón", agergó: “La idea es siempre respetar nuestra idea de juego. Encontrar esos espacios desde la tenencia de la pelota. Creo que con este equipo los vamos a poder encontrar. Hay que ser muy precisos y estar atentos porque ellos abren rápidamente a los laterales para tener ese 1 contra 1. Las vigilancias serán muy importantes a la hora de atacar”.

“Tenemos que ganar confianza desde el minuto cero. Confianza, disfrutar el partido y saber que hay capacidad de sobra para ganar el partido”, corró el ayudante de Scaloni.