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El color de los hinchas argentinos al ingresar al estadio: la previa se vistió de celeste y blanco

Desde extranjeros que se acercaron para alentar al equipo de Scaloni, hasta la hermana de Pablo Vilouta y el intento de hackeo a un joven para robarle las entradas. Así se vivió el ingreso al Arrowhead Stadium en Kansas.

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El color de los hinchas argentinos en la puerta del estadio. (Foto: gentileza el Comodorense)

El color de los hinchas argentinos en la puerta del estadio. (Foto: gentileza el Comodorense)

Bajo una temperatura de 31°, los hinchas argentinos comenzaron a llegar al Arrowhead Stadium ni bien se abrieron las puertas del estadio ubicado en la ciudad de Kansas City, Missouri, Estados Unidos. Con el el colorido habitual y la expectativa por llegar a la semifinal, el celeste y blanco predominó en la previa de Argentina contra Suiza en el cruce de los cuartos de final.

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Camisetas albicelestes, banderas, bombos y los clásicos cánticos poco a poco las tribunas se fueron llenando con acento argentino, mientras la ilusión fue creciendo a medida que se acercaba el inicio de un partido.

En A24, Martín Salwe vivió junto a los hinchas las horas previas del decisivo encuentro. Allí se vio a una familia con un gazebo, estadounidenses gritando por Argentina: “Messi, came on”, se les escuchó decir mientras otros simpatizantes guatemaltecos también se acercaron para alentar a la selección: “Sabemos que hay desprecio para Argentina, pero decimos no al racismo, por eso hoy se queda Suiza”, sostuvo el centroamericana.

Mexicanos, colombianos y venezolanos también fueron llegando al estadio para alentar al equipo de Scaloni. Mientras que los argentinos respetaban cábalas: “Venimos vestidos igual”, comentaron varios.

En tanto también apareció en el móvil de Salwe la hermana de Paulo Vilouta con sus sobrinos y terminaron hablando con el periodista brevemente: “Estás en vivo para A24”, le dijo el movilero y despertó la risa del relator y conductor.

Un hackeo y el temor por las entradas

Luego aparecieron otras historias como la de un joven a quien le hackearon el mail en donde estaban las entradas y contó cómo recuperó su cuenta gracias a la Policía y para su suerte todavía estaban los tickets: “No lo puedo creer, por suerte estoy acá y puedo entrar”, comentó el hincha en medio de miles de personas que se seguían acercando para entrar.

También hubo tiempo para destacar los esfuerzos de los argentinos para llegar a estar presentes en los cuartos de final ante Suiza y cómo el aliento se hizo sentir desde temprano entre bebidas, calor y el olor a asado que se colaba entre las estructuras del imponente estadio de Kansas.

El elogio de Scaloni al presente de Lionel Messi

En medio de todo esto, el entrenador también elogió el rendimiento de Lionel Messi en la conferencia de prensa y aseguró que su preparación física le permite seguir marcando diferencias.

“Leo corre lo mismo más o menos en los partidos. Lo que hace es ser más resolutivo. El equipo lo ayuda un montón. Pero hizo una preparación a nivel físico y le ha dado resultados. Es evidente que está dando todo lo que tiene. Cuando lo hace y huele que puede crear peligro, es una máquina. No me sorprende a mí. Mientras él quiera, va a ser el mejor”.

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