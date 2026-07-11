El color de los hinchas argentinos al ingresar al estadio: la previa se vistió de celeste y blanco

En tanto también apareció en el móvil de Salwe la hermana de Paulo Vilouta con sus sobrinos y terminaron hablando con el periodista brevemente: “Estás en vivo para A24”, le dijo el movilero y despertó la risa del relator y conductor.

Un hackeo y el temor por las entradas

Luego aparecieron otras historias como la de un joven a quien le hackearon el mail en donde estaban las entradas y contó cómo recuperó su cuenta gracias a la Policía y para su suerte todavía estaban los tickets: “No lo puedo creer, por suerte estoy acá y puedo entrar”, comentó el hincha en medio de miles de personas que se seguían acercando para entrar.

También hubo tiempo para destacar los esfuerzos de los argentinos para llegar a estar presentes en los cuartos de final ante Suiza y cómo el aliento se hizo sentir desde temprano entre bebidas, calor y el olor a asado que se colaba entre las estructuras del imponente estadio de Kansas.

El elogio de Scaloni al presente de Lionel Messi

En medio de todo esto, el entrenador también elogió el rendimiento de Lionel Messi en la conferencia de prensa y aseguró que su preparación física le permite seguir marcando diferencias.

“Leo corre lo mismo más o menos en los partidos. Lo que hace es ser más resolutivo. El equipo lo ayuda un montón. Pero hizo una preparación a nivel físico y le ha dado resultados. Es evidente que está dando todo lo que tiene. Cuando lo hace y huele que puede crear peligro, es una máquina. No me sorprende a mí. Mientras él quiera, va a ser el mejor”.