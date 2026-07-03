La hora de la verdad comenzó para el vigente campeón del mundo en la costa este de los Estados Unidos. La Selección Argentina y Cabo Verde se enfrentan en el Hard Rock Stadium de Miami, en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El elenco nacional capitaneado por Lionel Messi y dirigido tácticamente por Lionel Scaloni pone primera en los duelos de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA en busca del ansiado bicampeonato, tras haberse consagrado en Qatar.
Messi, siempre Messi: con un gol del capitán, la Selección Argentina le gana a Cabo Verde
La Selección Argentina inicia su camino en las llaves de eliminación directa del Mundial frente al combinado africano. Seguí el minuto a minuto.
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Cuáles son las formaciones de Argentina y Cabo Verde para el partido del Mundial 2026
El equipo nacional saldrá a la cancha con un esquema estelar confirmado, mientras que los africanos ya delinearon su estructura para intentar frenar el poderío ofensivo argentino:
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento. DT: Bubista.
Foto: Reuters