Messi, siempre Messi: con un gol del capitán, la Selección Argentina le gana a Cabo Verde

La hora de la verdad comenzó para el vigente campeón del mundo en la costa este de los Estados Unidos. La Selección Argentina y Cabo Verde se enfrentan en el Hard Rock Stadium de Miami, en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El elenco nacional capitaneado por Lionel Messi y dirigido tácticamente por Lionel Scaloni pone primera en los duelos de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA en busca del ansiado bicampeonato, tras haberse consagrado en Qatar.