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Messi, siempre Messi: con un gol del capitán, la Selección Argentina le gana a Cabo Verde

La Selección Argentina inicia su camino en las llaves de eliminación directa del Mundial frente al combinado africano. Seguí el minuto a minuto.

Foto: Reuters&nbsp;

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EN VIVO

La hora de la verdad comenzó para el vigente campeón del mundo en la costa este de los Estados Unidos. La Selección Argentina y Cabo Verde se enfrentan en el Hard Rock Stadium de Miami, en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El elenco nacional capitaneado por Lionel Messi y dirigido tácticamente por Lionel Scaloni pone primera en los duelos de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA en busca del ansiado bicampeonato, tras haberse consagrado en Qatar.

Cuáles son las formaciones de Argentina y Cabo Verde para el partido del Mundial 2026

El equipo nacional saldrá a la cancha con un esquema estelar confirmado, mientras que los africanos ya delinearon su estructura para intentar frenar el poderío ofensivo argentino:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento. DT: Bubista.

Foto: Reuters

Selección Argentina vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026: en vivo

COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO

FINAL DEL PRIMER TIEMPO

28' PT: ¡GOOOOOOOOOOOL DE ARGENTINA!

Tras un pelotazo de Lisandro Martínez, Messi paró la pelota dentro del área y definió con fuerza para poner en ventaja a la Selección Argentina.

25' PT: Pausa de hidratación

14' PT: La primera jugada de peligro la tuvo Messi

Tras una gran triangulación, Messi se metió en el área y sacó un remate bajo que se fue por el palo izquierdo del arquero de Cabo Verde. El partido sigue 0-0.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

18:54 - Suena el Himno Nacional Argentino

18:50 - La Selección Argentina sale al campo de juego

Con Messi a la cabeza, Argentina sale al campo de juego junto al conjunto africano.

18:45 - El vestuario de la Selección Argentina ya está preparado

18:30 - La Selección Argentina ya realiza la entrada en calor

Con Messi a la cabeza, la Scaloneta ya realiza los movimientos precompetitivos.

Leé también ¡Qué genialidad, Leo! El golazo de Messi tras una asistencia top de Lisandro Martínez ante Cabo Verde
Foto: Reuters
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