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Se supo qué pasa con Sofi Martínez y la Selección en pleno Mundial: el dato que sacude todo

Tras varias polémicas que la tuvieron en el centro de la escena por su vínculo con futbolistas de la Scaloneta, llegó una definición tajante sobre Sofía Martínez y su rol en el Mundial 2026.

3 jul 2026, 12:33
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La noche de este viernes promete ser decisiva para la Selección Argentina, que buscará sellar su clasificación a los octavos de final frente a Cabo Verde en un escenario cargado de expectativa en este Mundial 2026. En Miami, más de 30.000 hinchas se preparan para alentar a la Scaloneta en un partido clave dentro del camino hacia su gran objetivo. En ese contexto de alta tensión deportiva, el nombre de Sofía Martínez volvió a ocupar el centro de la escena mediática.

La periodista quedó nuevamente en el foco a partir de una serie de comentarios y cuestionamientos que circularon durante los últimos días, lo que reavivó un debate que ya había tenido episodios previos, ya desde el Mundial pasado. En medio de esa discusión, quien salió a respaldarla fue su colega Gastón Edul, uno de los jóvenes comunicadores más visibles del ambiente deportivo actual, junto a la propia Martínez.

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Gastón Edul salió a respaldar a Sofi Martínez (Foto: archivo).

El planteo de Edul apuntó directamente a la diferencia de trato que, según su visión, existe en el análisis público sobre el trabajo de ambos. En ese sentido, sostuvo que a ella se la somete a una vara distinta simplemente por su condición de mujer, algo que —según remarcó— no le ocurre a él en su rol profesional.

“Hace un trabajo extraordinario. Se destaca muchísimo en un ambiente muy difícil. Para mí fue pionera siendo mujer en un lugar muy importante”, expresó el periodista al referirse al presente de Sofía Martínez, destacando su crecimiento dentro del periodismo deportivo.

Más adelante, al profundizar sobre las críticas que suelen aparecer en redes y en ciertos espacios de discusión, Gastón Edul fue aún más contundente en su análisis del fenómeno. En ese marco, señaló: “Hay gente que solamente busca hacer daño porque está frustrada con su vida. Cuando ven a alguien triunfar, estudiar, prepararse y que le va bien, la atacan gratuitamente”.

El comunicador de TyC Sports también hizo hincapié en la importancia de diferenciar la crítica profesional del ataque personal, especialmente cuando se traspasan ciertos límites. Para él, el debate sobre el rendimiento o el estilo de entrevista forma parte natural del oficio, pero no así las descalificaciones sin sustento.

Finalmente, en una reflexión que volvió a poner el foco en la colega, Edul cerró con una definición clara sobre su desempeño: “La conozco a Sofi, labura muy bien. Mucha gente la desacredita solamente por ser mujer y eso es muy injusto. Una cosa es decir 'me gusta o no cómo entrevista'. Eso es parte del trabajo. Otra muy distinta es inventar cosas. Inventar es dañar”.

Por qué Sofi Martínez quedó envuelta en una polémica por su entrevista a una figura de la Scaloneta

En el marco del furor mundialista que viene generando la Selección Argentina desde el inicio del certamen —con tres triunfos consecutivos, una fuerte presencia goleadora de Lionel Messi y la clasificación sellada con anticipación—, las redes sociales sumaron un nuevo foco de atención inesperado: la figura de Sofía Martínez.

La periodista, que atraviesa uno de los momentos de mayor exposición gracias a su labor en la zona mixta, quedó envuelta en una situación que se volvió viral y despertó comentarios humorísticos. Todo ocurrió a partir de un video de la entrevista que le realizó a Facundo Medina luego del debut frente a Argelia, encuentro que terminó 3-0 con hat trick de la Pulga. En el cierre de la nota, Sofi intentó despedirse con un gesto afectuoso —incluso un posible abrazo—, pero el defensor ya se había dado media vuelta para retirarse, dejando a la cronista con el brazo extendido en el aire.

La escena no tardó en replicarse en distintas plataformas, donde los usuarios reaccionaron con ironía y frases que se viralizaron rápidamente: "Se comió el amague", "el mejor amague del Mundial" y "¿Le volvió a pasar lo mismo?".

Este último comentario remite directamente a lo ocurrido en Qatar 2022, cuando las entrevistas de Sofía Martínez con Lionel Messi generaron enorme repercusión e incluso derivaron en la aparición de rumores que involucraron a Antonela Roccuzzo. En aquel momento, la propia periodista había relatado que la esposa del capitán argentino se comunicó con ella para llevar tranquilidad: "De repente me escribió diciéndome: 'Sofi, no te preocupes, a la gilada ni cabida'. Inventaban cosas o se generaba una situación que no tenía por qué existir".

     

 

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