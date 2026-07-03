¿Se suspende el partido? La alerta meteorológica que preocupa en la previa del duelo entre Argentina y Cabo Verde

Por disposición de las autoridades estadounidenses, si se detecta la caída de rayos en un radio de 13 kilómetros alrededor del estadio, el encuentro tendrá que ser frenado por al menos 30 minutos. Esta medida de fuerza mayor implica que, además de evacuar por completo el campo de juego retirando a los futbolistas y al cuerpo arbitral, se hará lo propio con todas las personas presentes en las tribunas del Hard Rock Stadium.

La mayor incertidumbre radica en la extensión que podría llegar a tener la interrupción del evento. Si en ese lapso de media hora vuelve a caer otro rayo dentro del perímetro establecido, el reloj de los 30 minutos se reactiva desde cero, lo que provoca que no se pueda conocer de antemano cuánto tiempo exacto puede permanecer frenado el partido, dependiendo enteramente de la evolución meteorológica en tiempo real.

Ante este panorama adverso, tanto las delegaciones como los simpatizantes deberán mantenerse atentos a cómo sigue el clima en estas horas previas a la tarde miamense. En el caso de tener que aplicar una hipotética suspensión momentánea, las autoridades confirmaron que cuando las condiciones estén dadas para reanudar el juego de forma segura, los jugadores realizarán un calentamiento rápido de 5 minutos antes de retornar formalmente al encuentro.