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¿Se suspende el partido? La alerta meteorológica que preocupa en la previa del duelo entre Argentina y Cabo Verde

El frente climático que afecta a la costa de Florida encendió las alarmas de la organización a pocas horas del inicio de los 16avos. de final. Las normativas de seguridad de Estados Unidos frente a la actividad eléctrica son sumamente severas y podrían alterar el normal desarrollo del encuentro.

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¿Se suspende el partido? La alerta meteorológica que preocupa en la previa del duelo entre Argentina y Cabo Verde

El partido del conjunto nacional en la costa este de los Estados Unidos sumó una inesperada complicación que mantiene en vilo a los organizadores y a los miles de fanáticos que se acercaron a la Florida. A horas de que la Selección Argentina se presente ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la ciudad estadounidense está en alerta por posibles tormentas. Existe un pronóstico de lluvia concreto en la previa al crucial encuentro eliminatorio, aunque las autoridades aclararon que el principal problema se originará en caso de que las precipitaciones estén acompañadas por actividad eléctrica.

Leé también Miles de hinchas argentinos copan Miami pese al intenso calor en la previa del partido con Cabo Verde
Los hinchas argentinos viven la previa del partido contra Cabo Verde. (Foto: Reuters).

Las condiciones ambientales en la Ciudad del Sol han mostrado una notable inestabilidad desde las primeras horas de la jornada. Por el momento, el cielo se vio bastante nublado por la mañana y con un gris amenazante durante algunos lapsos, marcando la pauta de lo que podría suceder por la tarde. Sin embargo, el clima cambiante de la región también dio margen para momentos en los que el cielo se despejó por completo y hasta salió el sol de manera transitoria.

De acuerdo con los últimos informes meteorológicos oficiales, Miami podría tener una tarde húmeda, con intervalos de sol, nubes y tormentas pasajeras. Lo cierto es que el verdadero foco de conflicto para el normal inicio del espectáculo deportivo estará ligado estrictamente a la aparición de descargas eléctricas. En caso de que se detecte eso, se activará el alerta y no podrá haber gente en el campo de juego, lo que obligaría a poner en marcha un plan de contingencia inmediato.

Cómo es el protocolo por rayos que podría suspender el partido de Argentina vs. Cabo Verde

Las normativas de seguridad para eventos masivos al aire libre en territorio norteamericano son sumamente rigurosas cuando se presentan amenazas climáticas de esta índole, con el fin de resguardar la integridad física de los protagonistas y de los espectadores.

Por disposición de las autoridades estadounidenses, si se detecta la caída de rayos en un radio de 13 kilómetros alrededor del estadio, el encuentro tendrá que ser frenado por al menos 30 minutos. Esta medida de fuerza mayor implica que, además de evacuar por completo el campo de juego retirando a los futbolistas y al cuerpo arbitral, se hará lo propio con todas las personas presentes en las tribunas del Hard Rock Stadium.

La mayor incertidumbre radica en la extensión que podría llegar a tener la interrupción del evento. Si en ese lapso de media hora vuelve a caer otro rayo dentro del perímetro establecido, el reloj de los 30 minutos se reactiva desde cero, lo que provoca que no se pueda conocer de antemano cuánto tiempo exacto puede permanecer frenado el partido, dependiendo enteramente de la evolución meteorológica en tiempo real.

Ante este panorama adverso, tanto las delegaciones como los simpatizantes deberán mantenerse atentos a cómo sigue el clima en estas horas previas a la tarde miamense. En el caso de tener que aplicar una hipotética suspensión momentánea, las autoridades confirmaron que cuando las condiciones estén dadas para reanudar el juego de forma segura, los jugadores realizarán un calentamiento rápido de 5 minutos antes de retornar formalmente al encuentro.

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