¿Se suspende el partido? La alerta meteorológica que preocupa en la previa del duelo entre Argentina y Cabo Verde

El partido del conjunto nacional en la costa este de los Estados Unidos sumó una inesperada complicación que mantiene en vilo a los organizadores y a los miles de fanáticos que se acercaron a la Florida. A horas de que la Selección Argentina se presente ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la ciudad estadounidense está en alerta por posibles tormentas. Existe un pronóstico de lluvia concreto en la previa al crucial encuentro eliminatorio, aunque las autoridades aclararon que el principal problema se originará en caso de que las precipitaciones estén acompañadas por actividad eléctrica.