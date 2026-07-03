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Miles de hinchas argentinos copan Miami pese al intenso calor en la previa del partido con Cabo Verde

El entusiasmo de los fanáticos no se vio afectado por el clima de Miami. Muchos viajaron especialmente para acompañar a la Selección en esta instancia decisiva.

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Los hinchas argentinos viven la previa del partido contra Cabo Verde. (Foto: Reuters).

Los hinchas argentinos viven la previa del partido contra Cabo Verde. (Foto: Reuters).

La Selección argentina enfrentará este viernes a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, pero además del rival, deberá afrontar otro desafío: las altas temperaturas y la amenaza de tormentas en Miami, que podrían influir en el desarrollo del encuentro e incluso demorar el inicio del partido, aunque esto no alteró el entusiasmos de los simpatizantes argentinos.

Leé también Mundial 2026: el once de la Selección que prepara Scaloni para el partido contra Cabo Verde
Lionel Messi en el último entrenamiento de la Selección argentina. (Foto: Reuters)

Desde temprano, miles de hinchas comenzaron a llegar al Hard Rock Stadium, en Miami Gardens, donde el seleccionado de Lionel Scaloni buscará el pase a los octavos de final. Con una sensación térmica cercana a los 40 grados y una alerta meteorológica vigente, el clima se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la jornada.

En la previa del encuentro, el móvil de A24 mostró a los fanáticos argentinos soportando el intenso calor en los alrededores del estadio, donde el Servicio Meteorológico local anticipó posibles tormentas durante la tarde.

Las puertas del estadio se abrieron tres horas antes del inicio previsto para las 19 (hora de Argentina) y la mayoría de los simpatizantes ingresó con la camiseta albiceleste, pese a las elevadas temperaturas.

El propio Lionel Scaloni ya había manifestado su preocupación durante la conferencia de prensa del jueves por el horario del partido. El entrenador cuestionó que el encuentro se dispute a las 18 de Miami, cuando todavía hay luz solar y el calor alcanza sus valores más altos.

Por disposición de las autoridades estadounidenses, si se detecta la caída de rayos en un radio de 13 kilómetros alrededor del estadio, el encuentro tendrá que ser frenado por al menos 30 minutos y además de evacuar el campo de juego, se hará lo mismo con los presentes en las tribunas. Sin embargo, si en ese lapso de media hora vuelve a caer otro, el reloj se reactiva.

La ilusión de los hinchas argentinos

El entusiasmo de los fanáticos no se vio afectado por el clima. Muchos viajaron especialmente desde Argentina para acompañar a la Selección en esta instancia decisiva. Entre ellos estuvo Fernanda, de Berazategui, quien contó que dejó a su hijo de dos años con su pareja para poder estar presente en el estadio. "Que lo cuide", bromeó antes de ingresar.

También hubo lugar para los festejos de cumpleaños y para quienes creen que este puede ser un torneo histórico. Un hincha correntino se mostró confiado en la victoria: "Ganamos 3-0", pronosticó, antes de agregar emocionado: "Puede ser el último Mundial de Messi y teníamos que estar".

Los hinchas argentinos en los alrededores del estadio en Miami. (Foto: captura A24)

Los hinchas argentinos en los alrededores del estadio en Miami. (Foto: captura A24)

Incluso simpatizantes de otros países se acercaron al móvil de A24 para expresar su deseo de ver jugar al capitán argentino. "Queremos ver a Messi, puede ser su último Mundial", señalaron.

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