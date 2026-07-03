Las mujeres de la Selección deslumbraron con sus looks en una salida en Miami antes del duelo con Cabo Verde

La imagen también despertó comentarios por los looks elegidos para la ocasión. La mayoría apostó por prendas en color negro, una tonalidad que dominó la reunión con vestidos largos y cortos, conjuntos de dos piezas, tops strapless y diseños con escotes pronunciados que marcaron el estilo de la noche.

Sin embargo, no todas optaron por propuestas tan formales. Algunas eligieron conjuntos más descontracturados, con jeans y prendas ideales para disfrutar de las altas temperaturas de Miami. Los accesorios discretos, las sandalias de taco y los peinados naturales terminaron de completar estilismos elegantes que reflejaron una salida entre amigas en un clima de gran armonía.

La publicación llegó justo antes de uno de los compromisos más importantes para la Albiceleste en lo que va del campeonato. Este viernes, desde las 19 hs. de Argentina, el conjunto conducido por Lionel Scaloni se medirá con Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, en busca del pase a la siguiente ronda del MUNDIAL™. Después de cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto, el equipo argentino intentará seguir avanzando en su objetivo de defender el título.

Para este encuentro, todo indica que el entrenador volverá a contar con varias de sus principales figuras desde el arranque. Entre ellas aparece Lionel Messi, quien regresaría al equipo tras la rotación realizada en el compromiso anterior frente a Jordania. En la conferencia de prensa previa, Scaloni dejó en claro que espera un partido complejo y remarcó que “no están acá de casualidad”, al referirse al seleccionado africano, una de las sorpresas del torneo, dejando en claro que, pese al favoritismo argentino, el duelo demandará la máxima concentración.

Quién es la pareja de uno de los jugadores de la Selección Argentina quese bajó del documental sobre las mujeres de la Scaloneta

La controversia alrededor de Muchachas, el documental que retrata la intimidad de varias de las parejas de los jugadores de la Selección Argentina, volvió a instalarse con fuerza tras conocerse que una de las mujeres que había aceptado participar finalmente decidió retirar su presencia cuando el material ya estaba grabado.

La producción, que debutó el último fin de semana por la pantalla de Telefe, presenta las historias y los testimonios de Valentina Cervantes, Agustina Gandolfo, Emilia Ferrero, Muriel López Benítez, Sabrina Di Marzo y Agustina Bacerano. Sin embargo, durante SQP (América TV), Yanina Latorre reveló que Ailén Cova, actual pareja de Alexis Mac Allister, también había formado parte del proyecto en una primera instancia, aunque luego solicitó que todo el contenido en el que aparecía fuera descartado.

"Firmó, grabó y después se arrepintió", aseguró la conductora al explicar lo sucedido con Cova. Además, agregó que la madre del campeón del mundo también había sido convocada para participar, pero terminó desistiendo antes del estreno. "Ella devolvió la plata. Fue por el hate que recibe en redes. Hablé con muchas botineras, me dijeron que es divina, amorosa, pero no se da con nadie", comentó Latorre.

Según la periodista, detrás de esa determinación existiría un fuerte sentimiento de culpa relacionado con el impacto que tuvo la ruptura entre Alexis Mac Allister y Camila Mayan, una separación que generó una gran repercusión pública. En ese contexto, explicó además que Ailén Cova tampoco formaría parte del grupo de WhatsApp que, de acuerdo con distintas versiones, integran las parejas de los futbolistas de la denominada Scaloneta.

En otro tramo del programa, Yanina Latorre también habló sobre la situación de Agustina Bacerano, expareja de Germán Pezzella. De acuerdo con su relato, la producción le habría dado la posibilidad de abandonar el documental luego de la difusión de su separación, aunque finalmente optó por seguir adelante con su participación. La conductora también sostuvo que cada una de las protagonistas habría recibido un pago de 10 mil dólares por sumarse al proyecto.

Mientras la polémica seguía creciendo, Camila Mayan fue consultada por el tema en un móvil para América TV y respondió dejando en claro que no tuvo ningún tipo de intervención en la decisión que tomó Ailén Cova.

"No sé qué te puedo decir al respecto. Siempre pienso si hablo o no, no hay una respuesta correcta. No entiendo por qué tengo que dar la cara por otra persona. Para el resto y para mí es incómoda", expresó la influencer.

Más adelante, profundizó su postura con otra reflexión: "Yo cuando no estoy segura de hacer algo, pienso en si hice algo malo a alguien por esto. Si el resto no puede responder esa pregunta a sí mismo... es algo que yo no puedo responder".

Con esas palabras, Camila Mayan volvió a dejar en evidencia su posición frente a una historia que continúa dando que hablar desde el final de su relación con Alexis Mac Allister, quien poco tiempo después hizo pública su historia de amor con Ailén Cova.