La Selección Argentina cierra su actividad internacional de 2026 frente a Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el segundo y último encuentro amistoso de la fecha FIFA de noviembre.
La formación de Argentina vs. Costa Rica, por un amistoso
Emiliano Martínez; Agustín Giay, Facundo Medina o Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni
El once de Costa Rica vs. Argentina, por un amistoso
El conjunto centromaericano sale a la cancha con: Patrick Sequeira, Gerald Taylor, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Aarón Salazar, Celso Borges (capitán), Kenyel Michel, Andrey Soto, Carlos Mora, Josimar Méndez y Manfred Ugalde.
Selección Argentina vs. Costa Rica por un amistoso, EN VIVO
17-11-2026 21:51
FINAL DEL PARTIDO
La Selección Argentina venció por 7-0 a Costa Rica
17-11-2026 21:50
44' ST: GOOOOOOOOOL DE LA SELECCIÓN ARGENTINA
Franco Mastantuono marcó el 7-0 ante Costa Rica
17-11-2026 21:40
33' ST: GOOOOOOOOOL DE LA SELECCIÓN ARGENTINA
Alexis Mac Allister marcó el 6-0 ante Costa Rica
17-11-2026 21:16
2' ST: GOOOOOOOL DE LA SELECCIÓN ARGENTINA
Franco Mastantuono marcó el 5-0 ante Costa Rica
17-11-2026 21:06
COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO
17-11-2026 20:54
FINAL DEL PRIMER TIEMPO
La Selección Argentina le gana 4-0 a Costa Rica
17-11-2026 20:47
42' PT: GOOOOOOL DE LA SELECCIÓN ARGENTINA
Julián Álvarez marcó el 4-0 ante Costa Rica
17-11-2026 20:43
38' PT: GOOOOOOOL DE LA SELECCIÓN ARGENTINA
Nico Paz marcó el 3-0 ante Costa Rica
17-11-2026 20:40
34' PT: GOOOOOOOL DE LA SELECCIÓN ARGENTINA
Julián Álvarez amplía la ventaja y pone a la Selección Argentina 2-0 arriba en el marcador.
17-11-2026 20:20
7' PT: GOOOOOL DE LA SELECCIÓN ARGENTINA
Nico Paz marcó el 1-0 ante Costa Rica.
17-11-2026 20:03
COMENZÓ EL PARTIDO
17-11-2026 19:57
Suena el Himno Nacional Argentinio
Eugenia Quevedo entona las estrofas del himno argentino.
17-11-2026 19:53
Argentina y Costa Rica ya se encuentran en el campo de juego
Ambas Selecciones se enfretarán en el último amistoso del 2026.
17-11-2026 19:25
La Selección Argentina ya realiza los movimientos pre competitivos
Todo el plantel trabaja dentro del campo de juego.
17-11-2026 19:20
Los arqueros de la Selección Argentina salen a hacer la entrada en calor
Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán ya están en el campo de juego.