Este mismo sistema de localía y desempate regirá tanto para los cuartos de final como para las semifinales. La gran final del Torneo Clausura mantendrá idéntico mecanismo de definición en caso de empate, pero se jugará en sede neutral: está programada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata.

Los árbitros designados para los duelos de octavos de final del Torneo Clausura

Vélez (3A) – Belgrano (6B) - Viernes 20 de noviembre a las 20

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Lucio Méndez

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Diego Verlotta

Defensa y Justicia (4A) – Barracas Central (5B) - Sábado 21 de noviembre a las 15

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Ezequiel Billone

VAR: Bryan Ferreyra

AVAR: Gastón Suárez

Argentinos (2B) – Independiente (7A) - Sábado 21 de noviembre a las 17

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Rosario Central (1B) – Gimnasia (Mza.) (8A) - Domingo 22 de noviembre a las 16

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva

VAR: Germán Delfino

AVAR: Javier Uziga

River (4A) – Lanús (5B) - Domingo 22 de noviembre a las 19

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Eric Grunmann

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Iván Núñez

Instituto (1A) – Huracán (8B) - Domingo 22 de noviembre a las 22

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Yamil Possi

AVAR: Walter Ferreyra

Gimnasia (3B) – Newell’s - Lunes 23 de noviembre a las 17

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Laura Fortunato

Boca (2A) – Ind. Rivadavia Mza. (7B)- Miércoles 25 de noviembre a las 21