Este mismo sistema de localía y desempate regirá tanto para los cuartos de final como para las semifinales. La gran final del Torneo Clausura mantendrá idéntico mecanismo de definición en caso de empate, pero se jugará en sede neutral: está programada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata.
Los árbitros designados para los duelos de octavos de final del Torneo Clausura
Vélez (3A) – Belgrano (6B) - Viernes 20 de noviembre a las 20
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Lucio Méndez
- Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Felipe Viola
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Diego Verlotta
Defensa y Justicia (4A) – Barracas Central (5B) - Sábado 21 de noviembre a las 15
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: José Castelli
- Cuarto árbitro: Ezequiel Billone
- VAR: Bryan Ferreyra
- AVAR: Gastón Suárez
Argentinos (2B) – Independiente (7A) - Sábado 21 de noviembre a las 17
- Árbitro: Jorge Baliño
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
Rosario Central (1B) – Gimnasia (Mza.) (8A) - Domingo 22 de noviembre a las 16
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Javier Uziga
River (4A) – Lanús (5B) - Domingo 22 de noviembre a las 19
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Eric Grunmann
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Iván Núñez
Instituto (1A) – Huracán (8B) - Domingo 22 de noviembre a las 22
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Diego Martin
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Walter Ferreyra
Gimnasia (3B) – Newell’s - Lunes 23 de noviembre a las 17
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Hugo Páez
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Laura Fortunato
Boca (2A) – Ind. Rivadavia Mza. (7B)- Miércoles 25 de noviembre a las 21
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Juan Pafundi
- VAR: José Carreras
- AVAR: Wenceslao Meneses