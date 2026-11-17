Para qué sirve la protección facial que utiliza Dibu Martínez y qué antecedentes tiene

La finalidad primordial de este equipamiento médico-deportivo es evitar que un impacto comprometa la consolidación y recuperación del hueso. Su estructura actúa como una barrera física frente a pelotazos, caídas contra el césped o contactos accidentales con rivales, situaciones habituales en el desarrollo del juego para un arquero. Al mismo tiempo, contribuye a mantener estable la mandíbula y reduce el riesgo de movimientos bruscos sobre el área intervenida quirúrgicamente.

No se trata de la primera oportunidad en la que el arquero marplatense recurre a tecnología aplicada a medida para proteger una zona lesionada. En junio de 2026 ya había utilizado férulas flexibles impresas en 3D, desarrolladas por emprendedores de Mar del Plata, con el propósito de prevenir hiperextensiones en sus dedos luego de haber sufrido una fractura en el dedo anular durante la previa del Mundial 2026.