Vuelve el Dibu y se vienen variantes: los anuncios de Scaloni en la previa del duelo de la Selección Argentina ante Costa Rica

En esa misma línea, explicó el criterio utilizado para conformar esta convocatoria sin perjudicar a los clubes en instancias decisivas y detalló el horizonte de trabajo para consolidar el nuevo grupo: “Hay chicos que no hemos podido o querido traer porque están jugando partidos. No queremos influir al no jugar nosotros cosas importantes. No era adecuado. Un poco de sentido común. Son chicos que en el futuro pueden estar acá. Tenemos una buena lista de jugadores como para empezar a sacar de ahí y en diez convocatorias empezar a tener alineada una base de 20 jugadores que serán siempre los mismos. Hasta ese momento, seguiremos probando”.

Cuál fue el respaldo de Lionel Scaloni a Thiago Almada y qué dijo sobre la visita de Diego Simeone

Durante el contacto con los medios, el entrenador también dedicó un párrafo especial para respaldar públicamente a Thiago Almada, quien atraviesa un período de adaptación tras superar una molestia física: “Antes del partido con Uruguay le dijimos que juegue tranquilo, que sabemos cómo juega. Vino con una lesión en la anterior convocatoria y se tuvo que bajar. En River va a estar bien, es un equipo con jugadores de buen pie. Thiago se va a acoplar y, en la medida de que el equipo crezca, va a crecer. Puede jugar como extremo o por adentro. No nos preocupa su momento, no estamos jugando grandes cosas, sabemos lo que nos puede dar cuando está bien. Es misión nuestra y de River ponerlo bien. Ha demostrado que puede jugar bien, no nos preocupamos”.

Finalmente, Scaloni celebró la presencia de Diego Simeone en el predio de Ezeiza y destacó la sintonía futbolística que mantiene con el técnico del Atlético de Madrid: “Tenemos una gran relación. Estoy encantado de que venga. Yo he ido a molestarlo allá, él ha venido acá. Es un entrenador que tiene nuestro idioma futbolístico. Nos entendemos. Al final, queremos lo mejor. Hablamos de fútbol. Es un placer tenerlo. Ojalá que siga viniendo”.