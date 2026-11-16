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Vuelve el Dibu y se vienen variantes: los anuncios de Scaloni en la previa del duelo de la Selección Argentina ante Costa Rica

En la previa del amistoso del martes en Córdoba, Lionel Scaloni confirmó el regreso de Emiliano Martínez al arco y adelantó variantes.

Lionel Scaloni

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La Selección Argentina se prepara para bajar el telón de su calendario internacional de 2026 con un nuevo compromiso amistoso. Este martes a partir de las 20:00, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con el objetivo de dejar atrás la derrota por 2-1 sufrida frente a Uruguay en La Bombonera. En la conferencia de prensa brindada este lunes en el predio de Ezeiza, el entrenador despejó las primeras dudas respecto de la alineación titular y confirmó el regreso de un referente bajo los tres palos: “Emiliano (Martínez) va a atajar. Vamos a hacer cuatro o cinco cambios”.

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Lionel Scaloni. 

Más allá de la modificación de nombres propios para observar alternativas, el técnico dejó en claro que la estructura táctica del seleccionado se mantendrá inalterable: “Mañana vamos a jugar de la misma manera, no vamos a variar el sistema de juego”. Respecto del adversario centroamericano, Scaloni elogió su propuesta futbolística y valoró la exigencia de la prueba en territorio cordobés: “El rival de mañana es importante, juega bien y tiene un buen entrenador. Seguiremos viendo cosas”.

Al volver a analizar lo sucedido en el clásico rioplatense del último viernes, el conductor de Pujato explicó que el resultado quedó en un segundo plano frente al ensayo realizado: “El primer tiempo el otro día ante Uruguay fue bueno, en el entretiempo decidimos probar. No tuvimos reacción, en cinco minutos nos hicieron dos goles. El partido ahí se empezó a desvirtuar. El equipo siguió jugando, creando situaciones y tuvo paciencia. El resultado no nos gusta, pero es anecdótico ante un rendimiento del equipo que fue normal”. Además, agradeció el acompañamiento de los hinchas y asumió el desafío de sostener el entusiasmo del público en esta nueva etapa: “Tenemos que demostrar que este nuevo proceso seguirá contagiando entusiasmo. Dependerá de nosotros. Quiero agradecerles a los que fueron”.

Qué dijo Scaloni sobre el recambio generacional y la base de jugadores de la Selección Argentina

Consultado sobre la ausencia de futbolistas habituales y el proceso de transición tras el cierre de una era histórica, Scaloni reconoció la dificultad de suplir a nombres de peso como Cristian Romero o Leandro Paredes, pero resaltó el potencial de la nueva camada: “Los jugadores que no están son difíciles de reemplazar, como Cuti o Leandro. Vamos probando. Estamos llenando los huecos que el equipo fue dejando. No los podemos reemplazar porque son de los mejores del mundo. Pero tenemos chicos que creemos que van a quedarse por mucho tiempo, ese es el reto que tenemos. Para llegar al máximo nivel tenemos que ir probando. La base ya no es de 12 o 14, sino de 20 jugadores”.

En esa misma línea, explicó el criterio utilizado para conformar esta convocatoria sin perjudicar a los clubes en instancias decisivas y detalló el horizonte de trabajo para consolidar el nuevo grupo: “Hay chicos que no hemos podido o querido traer porque están jugando partidos. No queremos influir al no jugar nosotros cosas importantes. No era adecuado. Un poco de sentido común. Son chicos que en el futuro pueden estar acá. Tenemos una buena lista de jugadores como para empezar a sacar de ahí y en diez convocatorias empezar a tener alineada una base de 20 jugadores que serán siempre los mismos. Hasta ese momento, seguiremos probando”.

Cuál fue el respaldo de Lionel Scaloni a Thiago Almada y qué dijo sobre la visita de Diego Simeone

Durante el contacto con los medios, el entrenador también dedicó un párrafo especial para respaldar públicamente a Thiago Almada, quien atraviesa un período de adaptación tras superar una molestia física: “Antes del partido con Uruguay le dijimos que juegue tranquilo, que sabemos cómo juega. Vino con una lesión en la anterior convocatoria y se tuvo que bajar. En River va a estar bien, es un equipo con jugadores de buen pie. Thiago se va a acoplar y, en la medida de que el equipo crezca, va a crecer. Puede jugar como extremo o por adentro. No nos preocupa su momento, no estamos jugando grandes cosas, sabemos lo que nos puede dar cuando está bien. Es misión nuestra y de River ponerlo bien. Ha demostrado que puede jugar bien, no nos preocupamos”.

Finalmente, Scaloni celebró la presencia de Diego Simeone en el predio de Ezeiza y destacó la sintonía futbolística que mantiene con el técnico del Atlético de Madrid: “Tenemos una gran relación. Estoy encantado de que venga. Yo he ido a molestarlo allá, él ha venido acá. Es un entrenador que tiene nuestro idioma futbolístico. Nos entendemos. Al final, queremos lo mejor. Hablamos de fútbol. Es un placer tenerlo. Ojalá que siga viniendo”.

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