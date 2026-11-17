El arco y la última línea: en el arco regresaría Emiliano Martínez, aunque Gerónimo Rulli también aparece mencionado dentro de la consideración tras haber atajado en La Bombonera. En la defensa se perfilan variantes en ambos costados: Agustín Giay podría ingresar por Gonzalo Montiel en el lateral derecho, mientras que Nicolás Tagliafico y Román Vega surgen como opciones para ocupar el lateral izquierdo en lugar de Facundo Medina. En la zaga central se sostendrían Leonardo Balerdi —cuyo puesto también podría ser ocupado por Medina— y Lisandro Martínez.

La variante posicional de Nico Paz: uno de los ensayos más atractivos se concentra en la ubicación de Nico Paz. Tras haber integrado el tridente ofensivo ante Uruguay junto a Julián Álvarez y Thiago Almada, en Córdoba podría retroceder hacia el mediocampo para ocupar el lugar que dejó Exequiel Palacios y jugar más cerca de Enzo Fernández y Mac Allister, aunque también conserva chances de mantenerse en el frente de ataque si Máximo Perrone ingresa en la zona media.