Para el compromiso ante Costa Rica, Argentina tampoco tendrá a varios futbolistas habituales. Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nahuel Molina, Nicolás González y Giovanni Lo Celso aparecen entre las ausencias, además de Messi.
Por su parte, el seleccionado costarricense, dirigido por Bryan Ruiz, también llega después de una derrota. En su último compromiso cayó por 2-0 frente a Ecuador, en el estadio Olímpico de Atahualpa, con tantos de Jordy Caicedo y Moisés Caicedo, de penal. Además, Diego Mesén fue expulsado a los 68 minutos.
El último antecedente entre Argentina y Costa Rica fue en marzo de 2024, cuando el equipo de Scaloni ganó 3-1. Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez marcaron para la Albiceleste, mientras que Manfred Ugalde anotó el descuento para el conjunto centroamericano.
Lionel Scaloni evalúa variantes para el segundo amistoso de la fecha FIFA, en un equipo que tendrá varias modificaciones respecto de sus habituales titulares.
La probable formación de Argentina sería: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Facundo Medina o Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.
El seleccionado costarricense, conducido por Bryan Ruiz, buscará dar el golpe en Córdoba y recuperarse de la derrota frente a Ecuador.
La probable formación sería: Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora; Roan Wilson; Carlos Mora, Douglas López, Andrey Soto, Josimar Alcócer; Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz.
Argentina vs. Costa Rica: horario, dónde ver en vivo y datos del partido
El encuentro entre Argentina y Costa Rica se disputará este martes en el estadio Mario Alberto Kempes, por el segundo amistoso de la Albiceleste en la fecha FIFA de noviembre.
-
Partido: Argentina vs. Costa Rica.
-
Día: martes 17 de noviembre.
-
Horario: 20.
-
Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba.
-
Árbitro: Bruno Arleu.
-
VAR: Rodrigo Guarizo.
-
TV: TyC Sports.
-
Streaming: DGO.