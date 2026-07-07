En busca de los cuartos de final: la Selección Argentina enfrenta a Egipto en Atlanta

El vigente campeón del planeta inicia su camino en las llaves más exigentes de la cita ecuménica norteamericana con el firme objetivo de seguir defendiendo la corona de cara a la gloria. Este martes, la Selección Argentina se medirá ante Egipto a partir de las 13:00 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, por los octavos de final del Mundial 2026. El equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni buscará dar otro paso más en la Copa Mundial de la FIFA en busca del ansiado bicampeonato, tras haberse consagrado en Qatar hace cuatro años, sabiendo de antemano que el ganador de este cruce se enfrentará en cuartos de final al vencedor de la llave entre Colombia y Suiza.

Para este trascendental compromiso de eliminación directa, el cuerpo técnico de la Albiceleste terminó de pulir la estrategia táctica y definió la alineación titular introduciendo modificaciones clave con los ingresos desde el arranque de Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Julián Álvarez. Enfrente estará el duro conjunto de los Faraones, conducido técnicamente por Hossam Hassan, que llega con la ambición de dar el gran golpe del torneo y que saltará al césped norteamericano apostando a una ofensiva de jerarquía internacional liderada por sus máximas figuras, Mohamed Salah y Omar Marmoush. Viví toda la cobertura en vivo y las actualizaciones permanentes con el minuto a minuto de este electrizante cruce eliminatorio a través de este artículo.