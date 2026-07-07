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En busca de los cuartos de final: la Selección Argentina enfrenta a Egipto en Atlanta

La Selección Argentina busca un lugar en los cuartos de final ante Egipto en Atlanta. Seguí el partido en vivo.

Foto: Reuters&nbsp;

Foto: Reuters 

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El vigente campeón del planeta inicia su camino en las llaves más exigentes de la cita ecuménica norteamericana con el firme objetivo de seguir defendiendo la corona de cara a la gloria. Este martes, la Selección Argentina se medirá ante Egipto a partir de las 13:00 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, por los octavos de final del Mundial 2026. El equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni buscará dar otro paso más en la Copa Mundial de la FIFA en busca del ansiado bicampeonato, tras haberse consagrado en Qatar hace cuatro años, sabiendo de antemano que el ganador de este cruce se enfrentará en cuartos de final al vencedor de la llave entre Colombia y Suiza.

Para este trascendental compromiso de eliminación directa, el cuerpo técnico de la Albiceleste terminó de pulir la estrategia táctica y definió la alineación titular introduciendo modificaciones clave con los ingresos desde el arranque de Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Julián Álvarez. Enfrente estará el duro conjunto de los Faraones, conducido técnicamente por Hossam Hassan, que llega con la ambición de dar el gran golpe del torneo y que saltará al césped norteamericano apostando a una ofensiva de jerarquía internacional liderada por sus máximas figuras, Mohamed Salah y Omar Marmoush. Viví toda la cobertura en vivo y las actualizaciones permanentes con el minuto a minuto de este electrizante cruce eliminatorio a través de este artículo.

Las formaciones de la Selección Argentina y Egipto para el partido de octavos de final

Las alineaciones para saltar al terreno de juego del Mercedes-Benz Stadium se encuentran perfiladas con los siguientes protagonistas desde el inicio:

Selección Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Egipto: Mostafa Shobir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Kareem Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour, Mostafa Zico; Mohamed Salah y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

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