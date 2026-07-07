En la previa del partido ante Egipto, Moria Casán desconcertó a todos: "Eso te lleva al baño"

“Escuchaba a un especialista que decía que durante el último partido perdieron aproximadamente cuatro kilos, que son cuatro litros, durante un partido con tiempo adicional. El desgaste es enorme y la alimentación tiene que ser perfectamente planificada”, señalaron en el programa.

En ese sentido, detallaron que en los grandes clubes y también en la Selección los jugadores encuentran en el vestuario una mesa especialmente preparada con alimentos y bebidas para cada uno. “Los esperan en el vestuario. Hay mesas preparadas con frutos secos, muchas frutas, jugos y, para los jugadores argentinos, también tienen el mate, la yerba y el termo listos”, contaron.

Pero Moria no dejó pasar un detalle que, según ella, cualquiera se preguntaría. “Pero eso te lleva al baño, mi amor. ¿Cómo hacen para el baño?”, lanzó entre risas. “Están acostumbrados”, le respondieron.

Mientras tanto, desde Atlanta también contaron que las condiciones climáticas serán un factor importante durante el partido. Iñaki explicó que algunos estadios del Mundial cuentan con techo retráctil, aunque otros, como los de Miami o Kansas City, son completamente abiertos y el calor se hace sentir con fuerza.

Qué dicen los pronósticos para el Argentina-Egipto

De cara al cruce de octavos de final, las casas de apuestas ubican a la Selección argentina como amplia favorita para quedarse con el triunfo y avanzar a cuartos de final. Según reflejan los pronósticos, el combinado que dirige Lionel Scaloni cotiza una cuota de 1.44, mientras que una eventual victoria de Egipto paga 9.80, una diferencia que marca con claridad quién parte con el favoritismo en Atlanta.

El envión anímico de haber sido campeón del mundo en Qatar 2022, sumado al peso de figuras como Lionel Messi, inclina la balanza en favor del equipo argentino, más allá del sufrido pasaje ante Cabo Verde en la ronda anterior. Egipto, con Mohamed Salah como principal referente, buscará dar el batacazo ante un rival al que solo enfrentó una vez en la historia, en aquel amistoso de 2008 que terminó con triunfo albiceleste.