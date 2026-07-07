Bombazo en el mercado de pases: River acordó con Atlético de Madrid la millonaria compra de Thiago Almada

El próximo paso depende de Thiago Almada, quien trasladó a los dirigentes de River que sólo dará el sí definitivo si no recibe una oferta deportiva superior. Su respuesta final llegará tras la conclusión de la participación argentina en el Mundial. Paralelamente, para afrontar este fichaje de alto impacto, River implementó una profunda depuración del plantel para liberar espacio y recursos, concretando las salidas de Paulo Díaz, Maxi Meza y Andrés Herrera. Además, se espera por las bajas de Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre, Santiago Lencina, Maxi Salas, Matías Galarza Fonda, Alex Qoiski, Kevin Castaño y Kendry Páez.

Cuáles son los refuerzos que ya incorporó River en el mercado de pases

La ingeniería financiera llevada a cabo por la comisión directiva le permitió al Millonario concretar la llegada de cinco futbolistas de renombre internacional antes de acelerar por Almada.

El Millonario sigue haciendo ruido en esta ventana de transferencias tras cerrar los fichajes de Otamendi, Arambarri, González, Borré y Beltrán. El experimentado defensor central Nicolás Otamendi se sumó en condición de libre tras su extenso paso por Europa. Por su parte, el club destinó siete millones de dólares por el mediocampista Mauro Arambarri, quien arribó desde el Getafe de España tras acumular diez campañas en el Viejo Continente. Para la defensa se sumó el lateral polifuncional Giovanni González mediante una operación de bajo costo de 500.000 dólares.

Por último, la zona ofensiva del equipo de Eduardo Coudet se potenció con los regresos de dos delanteros muy queridos por la institución. El colombiano Rafael Santos Borré selló su retorno a cambio de 2,5 millones de dólares, mientras que por Lucas Beltrán el club de Núñez adquirió el 54% de su ficha por un total de 7,25 millones de dólares. En total, River Plate invirtió hasta el momento aproximadamente 17 millones de dólares en cinco incorporaciones, logrando cubrir las necesidades prioritarias del equipo y manteniendo el margen económico suficiente para finiquitar la impactante contratación de Thiago Almada.