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Bombazo en el mercado de pases: River acordó con Atlético de Madrid la millonaria compra de Thiago Almada

River cerró un acuerdo de palabra por el pase del volante del Atlético de Madrid y sacude por completo la ventana de transferencias. Los detalles.

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Bombazo en el mercado de pases: River acordó con Atlético de Madrid la millonaria compra de Thiago Almada

Mientras la Copa del Mundo ingresa a su etapa final en Norteamérica, la actividad de los clubes en el plano local no se detiene y genera movimientos de magnitudes históricas. River Plate acordó la compra de Thiago Almada con el Atlético de Madrid y está a un paso de romper el mercado de pases. El club de Núñez concretó un acuerdo de palabra con la entidad española para quedarse con el 50% del pase del mediocampista y sus derechos federativos, en una operación que se cerraría en la impactante cifra de 20 millones de euros.

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La histórica negociación tomó forma definitiva tras una serie de reuniones nocturnas en la capital española encabezadas por Stefano Di Carlo, presidente de River, y Pablo Longoria, director deportivo del club. El traspaso depende ahora de la decisión definitiva del futbolista, quien comunicará su postura una vez que finalice su participación en el Mundial con la Selección Argentina. La dirigencia del Millonario avanzó con determinación por el volante, quien tuvo un papel activo en los cuatro partidos disputados por la Selección nacional en la cita ecuménica, buscando sumarlo como la bandera futbolística de la nueva etapa técnica bajo la conducción de Eduardo Coudet.

Para que Almada diera el visto bueno a las gestiones, las autoridades de la banda roja debieron confeccionar una propuesta económica y deportiva sumamente seductora. En la reunión en Madrid se discutieron los términos contractuales del jugador, quien tendría una propuesta salarial muy importante y un vínculo firmado hasta junio de 2030. La dirigencia considera que ninguna de las otras ofertas, incluidas propuestas de Flamengo y de Arabia Saudita, iguala la combinación ofrecida por River. El ex Vélez Sarsfield busca mayor continuidad tras una temporada de participación limitada con Diego Simeone, donde jugó 40 partidos oficiales pero sólo fue titular en 18 ocasiones, anotando cuatro goles y brindando dos asistencias.

Qué condiciones deben cumplirse para que Thiago Almada firme con River

El entendimiento entre las instituciones deportivas es total, pero la resolución de la transferencia se encuentra supeditada de forma exclusiva a la voluntad del talentoso mediocampista ofensivo.

El próximo paso depende de Thiago Almada, quien trasladó a los dirigentes de River que sólo dará el sí definitivo si no recibe una oferta deportiva superior. Su respuesta final llegará tras la conclusión de la participación argentina en el Mundial. Paralelamente, para afrontar este fichaje de alto impacto, River implementó una profunda depuración del plantel para liberar espacio y recursos, concretando las salidas de Paulo Díaz, Maxi Meza y Andrés Herrera. Además, se espera por las bajas de Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre, Santiago Lencina, Maxi Salas, Matías Galarza Fonda, Alex Qoiski, Kevin Castaño y Kendry Páez.

Cuáles son los refuerzos que ya incorporó River en el mercado de pases

La ingeniería financiera llevada a cabo por la comisión directiva le permitió al Millonario concretar la llegada de cinco futbolistas de renombre internacional antes de acelerar por Almada.

El Millonario sigue haciendo ruido en esta ventana de transferencias tras cerrar los fichajes de Otamendi, Arambarri, González, Borré y Beltrán. El experimentado defensor central Nicolás Otamendi se sumó en condición de libre tras su extenso paso por Europa. Por su parte, el club destinó siete millones de dólares por el mediocampista Mauro Arambarri, quien arribó desde el Getafe de España tras acumular diez campañas en el Viejo Continente. Para la defensa se sumó el lateral polifuncional Giovanni González mediante una operación de bajo costo de 500.000 dólares.

Por último, la zona ofensiva del equipo de Eduardo Coudet se potenció con los regresos de dos delanteros muy queridos por la institución. El colombiano Rafael Santos Borré selló su retorno a cambio de 2,5 millones de dólares, mientras que por Lucas Beltrán el club de Núñez adquirió el 54% de su ficha por un total de 7,25 millones de dólares. En total, River Plate invirtió hasta el momento aproximadamente 17 millones de dólares en cinco incorporaciones, logrando cubrir las necesidades prioritarias del equipo y manteniendo el margen económico suficiente para finiquitar la impactante contratación de Thiago Almada.

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