Celeste Cid mostró su impactante transformación tras cumplir una promesa por la Selección Argentina

Consumada la victoria del equipo conducido por Lionel Scaloni, Celeste Cid no dio marcha atrás y decidió cumplir con su palabra. Sin embargo, antes de pasar por la peluquería compartió un divertido meme con la palabra “Auxilio”, reflejando con humor que había llegado el momento de afrontar el cambio de look que había prometido.

La publicación no tardó en generar repercusión y despertó una catarata de comentarios entre colegas del ambiente artístico y miles de seguidores. Una de las reacciones más celebradas fue la de Jimena Barón, quien recordó uno de los estilos más emblemáticos que lució la actriz años atrás. “Recuerdo los 90 cuando te cortaste el pelo, fuimos todas a pedir tu corte y nos quedó como el ogt porque nos olvidamos de pedir tu cara”, escribió con humor, provocando una ola de respuestas y risas entre los usuarios.

El posteo también recibió mensajes de otras figuras del espectáculo. Cande Vetrano la describió como “la reina del pelo corto”, mientras que Mónica Antonópulos celebró el cambio escribiendo: “Vamos, peli corto”. A esos comentarios se sumaron cientos de mensajes de los fanáticos, quienes elogiaron el nuevo estilo con frases como “Icónica”, “Dios mío” y “Celeste y el pelo corto = belleza absoluta”.

En apenas unas horas, las imágenes cosecharon miles de "Me Gusta" y una gran cantidad de interacciones. Muchos usuarios coincidieron en destacar que la actriz aprovechó la euforia por la victoria de la Selección Argentina para convertir una promesa personal en un momento especial compartido con quienes la siguen a diario.

Cuándo había sido el anterior cambio de look de Celeste Cid

A principios de abril pasado, Celeste Cid volvió a estar en el centro de las miradas luego de sorprender a sus seguidores con una publicación en redes sociales que rápidamente generó repercusión. La actriz compartió por ese entonces una imagen vinculada a un cambio de imagen y acompañó el posteo con una breve frase que despertó curiosidad entre sus fanáticos: “Pasaron cosas”.

La fotografía que publicó en su cuenta de Instagram mostraba a Celeste Cid atravesando el proceso de transformación, mientras un profesional se encargaba de modificar su cabello. La escena, alejada de una producción armada o una sesión de fotos tradicional, reflejaba un instante más íntimo y espontáneo, con una estética sencilla que permitió que sus seguidores fueran parte de ese momento.

Poco después, la actriz dejó ver el resultado definitivo y la nueva imagen causó impacto. Celeste Cid se animó a un corte de pelo mucho más corto, acompañado por un flequillo recto y un tono naranja intenso que renovó por completo su apariencia. La elección, con un estilo más arriesgado y contemporáneo, fue recibida con gran entusiasmo tanto por sus colegas como por quienes la siguen desde hace años.

Las reacciones no tardaron en llegar y varias figuras del ambiente artístico destacaron el cambio. Natalie Pérez fue una de las primeras en expresarle su aprobación con un mensaje lleno de elogios: “Todo te queda bien, diosa”. Por su parte, Brenda Gandini mostró su sorpresa y escribió: “Naaa wenooooo”, sumando emojis de fuego para acompañar su comentario.

Además, Mónica Antonópulos se hizo presente con emojis de corazones y aplausos, mientras que Gimena Accardi resumió su impresión frente al nuevo look con una contundente reacción: “wow”. De esta manera, la renovación estética de la actriz cosechó una gran cantidad de mensajes positivos.

Más allá de una modificación en su apariencia, el cambio de look también refleja una nueva apuesta personal de Celeste Cid, quien a lo largo de su trayectoria se caracterizó por explorar diferentes estilos y adaptarse a distintas etapas. En esta oportunidad, eligió una imagen más fresca y llamativa, con un color cercano al cobrizo pero de mayor intensidad, y un corte con movimiento que le aporta una impronta moderna.

Con el paso de los años, la actriz consolidó una identidad propia dentro del mundo artístico, no solo por sus trabajos sino también por sus elecciones estéticas. Sus últimos cambios parecen estar ligados a una búsqueda más personal, marcada por la libertad y una manera más relajada de expresar su personalidad.