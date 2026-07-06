En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Fuerte

Escándalo Mundial: una periodista perdió un millonario auspiciante por un desubicado comentario

Le salió carísimo: el video que hundió a la periodista por sus desafortunados dichos. Mirala.

Banner Seguinos en google DESK
Escándalo Mundial: una periodista perdió un millonario auspiciante por un desubicado comentario

Lo que parecía una broma terminó convirtiéndose en uno de los mayores escándalos mediáticos alrededor del Mundial. La periodista mexicana Ana Valero quedó en el centro de una enorme polémica luego de realizar un comentario que muchos interpretaron como una invitación encubierta para perturbar el descanso de la selección de Ecuador antes de un partido clave.

Leé también Una imagen que duele: apareció un aguará guazú en plena ciudad y terminó de la peor manera
una imagen que duele: aparecio un aguara guazu en plena ciudad y termino de la peor manera

La situación escaló rápidamente en las redes sociales y terminó teniendo consecuencias inmediatas. La empresa que la patrocinaba anunció públicamente el fin de la relación comercial, al considerar que sus declaraciones eran incompatibles con los valores que promueve alrededor del fútbol.

Todo comenzó durante una transmisión en la que Valero, utilizando un evidente tono irónico, insistió varias veces con la ubicación exacta del hotel donde se hospedaría la delegación ecuatoriana y el horario de su llegada.

"Hoy estará aterrizando ya la selección de Ecuador en territorio mexicano... Y yo le quiero hacer un atento llamado... por favor, le pido que no vaya a partir de las 11 de la noche al hotel Westin de Santa Fe... No vayan a llevarle serenata, cohetes, truenos, no dejarlos dormir...", expresó.

Lejos de mencionarlo una sola vez, repitió una y otra vez el nombre del hotel, la dirección exacta y el horario, mientras continuaba con el mismo tono sarcástico.

"Recuerden, Hotel Westin... A partir de las 11 de la noche va a estar por ahí la selección de Ecuador. No vaya a tirarles cohetes, no vaya a llevar su bocina gigante. No vayan a desconcentrarlos. Lo pedimos por favor...", insistió.

El fragmento se viralizó en cuestión de minutos y generó una fuerte ola de críticas. Para muchos usuarios, la periodista utilizó la ironía como una forma de incentivar que los hinchas fueran hasta el hotel para impedir que el plantel descansara, algo que fue considerado contrario al espíritu deportivo.

La repercusión fue tan grande que Valvoline, una de las empresas que la acompañaba comercialmente durante la cobertura de la Copa del Mundo, decidió poner fin a la relación.

A través de un comunicado oficial, la compañía explicó que su participación como promotora del Mundial está basada en el respeto, el juego limpio y la unión que genera el fútbol, dejando en claro que no comparte conductas o declaraciones que contradigan esos principios.

Además, confirmó que Ana Valero dejó de colaborar con la empresa y aclaró que las expresiones realizadas por la periodista corresponden exclusivamente a opiniones personales y no representan la postura de la organización.

La decisión fue celebrada por algunos usuarios y cuestionada por otros, reabriendo el debate sobre los límites del humor, la rivalidad deportiva y la responsabilidad de las figuras públicas durante un evento seguido por millones de personas en todo el mundo.

Vale recordar que hay una investigación Judicial por denuncia de jugadores de Ecuador de haber recibido amenzas de muerte para ellos y sus familias antes del partido.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Escándalo con Michael Olise: Francia borró una foto y el detalle que apareció desató un revuelo
El negocio más raro del fútbol: Haaland hizo millones gracias a un detalle inesperado
Qué ver en Disney+: la nueva serie de Star Wars llega con una historia atrapante de 8 capítulos

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar