Escándalo Mundial: una periodista perdió un millonario auspiciante por un desubicado comentario

Lejos de mencionarlo una sola vez, repitió una y otra vez el nombre del hotel, la dirección exacta y el horario, mientras continuaba con el mismo tono sarcástico.

"Recuerden, Hotel Westin... A partir de las 11 de la noche va a estar por ahí la selección de Ecuador. No vaya a tirarles cohetes, no vaya a llevar su bocina gigante. No vayan a desconcentrarlos. Lo pedimos por favor...", insistió.

El fragmento se viralizó en cuestión de minutos y generó una fuerte ola de críticas. Para muchos usuarios, la periodista utilizó la ironía como una forma de incentivar que los hinchas fueran hasta el hotel para impedir que el plantel descansara, algo que fue considerado contrario al espíritu deportivo.

La repercusión fue tan grande que Valvoline, una de las empresas que la acompañaba comercialmente durante la cobertura de la Copa del Mundo, decidió poner fin a la relación.

A través de un comunicado oficial, la compañía explicó que su participación como promotora del Mundial está basada en el respeto, el juego limpio y la unión que genera el fútbol, dejando en claro que no comparte conductas o declaraciones que contradigan esos principios.

Además, confirmó que Ana Valero dejó de colaborar con la empresa y aclaró que las expresiones realizadas por la periodista corresponden exclusivamente a opiniones personales y no representan la postura de la organización.

La decisión fue celebrada por algunos usuarios y cuestionada por otros, reabriendo el debate sobre los límites del humor, la rivalidad deportiva y la responsabilidad de las figuras públicas durante un evento seguido por millones de personas en todo el mundo.

Vale recordar que hay una investigación Judicial por denuncia de jugadores de Ecuador de haber recibido amenzas de muerte para ellos y sus familias antes del partido.