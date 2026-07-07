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¿Quién ganó más? El llamativo historial entre la Selección Argentina y Egipto

La Selección Argentina y Egipto se miden este martes en Atlanta por los octavos del Mundial. Repasá los antecedentes históricos y los cruces en juveniles.

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¿Quién ganó más? El llamativo historial entre la Selección Argentina y Egipto

La hora de la verdad llegó para los dirigidos por Lionel Scaloni en los Estados Unidos, y el destino los pone frente a un rival con el que guardan una particular colección de antecedentes históricos. Este martes, desde las 13:00 en el Atlanta Stadium, la Selección Argentina se mide ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Aunque el compromiso genera una enorme expectativa en todo el planeta fútbol, este cruce eliminatorio representará apenas el tercer enfrentamiento entre ambas en mayores, pero hay un nutrido historial reciente en competiciones juveniles que le aporta un condimento especial a la previa.

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Para encontrar el primer punto de contacto entre ambos seleccionados hay que retroceder casi un siglo en el tiempo. La primera vez que se enfrentaron Argentina y Egipto fue hace casi 100 años atrás, por los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, cuando se cruzaron en semifinales. En aquella oportunidad, la Albiceleste, que venía de aplastar a Estados Unidos por 11-2 y a Bélgica por 6-3, no tuvo piedad y goleó 7 a 0 al combinado africano con un gol de Roberto Cherro, un doblete de Manuel Nolo Ferreira y un hat-trick de Domingo Tarascone, antes de caer días más tarde en la gran final frente a Uruguay.

Tuvieron que pasar ocho décadas para que volvieran a verse las caras en la máxima categoría, esta vez en el marco de un partido amistoso disputado en El Cairo. Aquel 26 de marzo de 2008, el equipo comandado por Alfio Basile se impuso 2 a 0 gracias a los goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso. En aquella cita, Lionel Messi no fue de la partida debido a un desgarro que lo privó de la convocatoria, y tras el pitazo final se dio la recordada queja del Coco Basile por el estado del balón, al asegurar que la pelota era un globo que parecía de vóley y que así no se podía jugar.

Cómo quedó el historial general de partidos entre las selecciones mayores de Argentina y Egipto

A pesar de la enorme tradición futbolística de ambos países en sus respectivos continentes, el registro oficial en la categoría absoluta es sumamente acotado y exhibe una clara tendencia a favor de los sudamericanos.

Al repasar las estadísticas oficiales de la FIFA, el historial entre Argentina y Egipto muestra dos victorias para Argentina, cero empates y cero victorias de Egipto. De este modo, el encuentro de este mediodía en el Atlanta Stadium marcará el tercer partido oficial entre ambas selecciones mayores, donde los Faraones intentarán conseguir su primer éxito histórico ante los vigentes campeones del mundo.

Cuáles son los antecedentes entre Argentina y Egipto en los Mundiales juveniles Sub-20

El verdadero fuerte del historial se construyó en las categorías de base, donde ambas naciones se cruzaron de manera consecutiva en certámenes ecuménicos de alta intensidad.

En las competiciones juveniles se vieron las caras en cinco oportunidades. En el Mundial Sub-20 de 2001, celebrado en nuestro país, el combinado dirigido por Néstor Pékerman goleó a su par africano 7 a 0. Dos años más tarde, en Emiratos Árabes 2003, Argentina volvió a imponerse por 2 a 1 gracias a un gol de oro de Fernando Cavenaghi. Para el año 2005 se cruzaron en la fase de grupos y aquel equipo que tenía a Lionel Messi como figura se impuso 2 a 0 con un tanto del rosarino y el segundo de Pablo Zabaleta. Asimismo, en la edición de 2011, los comandados por Walter Perazzo ganaron un polémico partido de octavos de final por 2 a 1 con dos tantos de Erik Lamela de penal, mientras que para los Faraones descontó Mohamed Salah, también desde los doce pasos.

Qué futbolistas del actual Mundial 2026 ya se enfrentaron en el pasado

Los cruces de años anteriores dejaron una huella directa en las plantillas actuales, permitiendo que varios protagonistas vuelvan a revivir aquellas batallas futbolísticas.

Además de Salah, que será titular este martes en Egipto, dos futbolistas que integraron aquel plantel de la Albiceleste en el Sub-20 de 2011 serán titulares: Nicolás Tagliafico, que aquella noche jugó los 90 minutos, y Emiliano Martínez, que fue suplente. Finalmente, el antecedente más cercano se dio en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde Argentina ganó 1 a 0 con gol de Facundo Medina, otro de los que está en este Mundial, aunque en aquella ocasión los africanos terminaron clasificándose a la siguiente instancia como escoltas de España.

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