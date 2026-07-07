¿Quién ganó más? El llamativo historial entre la Selección Argentina y Egipto

Al repasar las estadísticas oficiales de la FIFA, el historial entre Argentina y Egipto muestra dos victorias para Argentina, cero empates y cero victorias de Egipto. De este modo, el encuentro de este mediodía en el Atlanta Stadium marcará el tercer partido oficial entre ambas selecciones mayores, donde los Faraones intentarán conseguir su primer éxito histórico ante los vigentes campeones del mundo.

Cuáles son los antecedentes entre Argentina y Egipto en los Mundiales juveniles Sub-20

El verdadero fuerte del historial se construyó en las categorías de base, donde ambas naciones se cruzaron de manera consecutiva en certámenes ecuménicos de alta intensidad.

En las competiciones juveniles se vieron las caras en cinco oportunidades. En el Mundial Sub-20 de 2001, celebrado en nuestro país, el combinado dirigido por Néstor Pékerman goleó a su par africano 7 a 0. Dos años más tarde, en Emiratos Árabes 2003, Argentina volvió a imponerse por 2 a 1 gracias a un gol de oro de Fernando Cavenaghi. Para el año 2005 se cruzaron en la fase de grupos y aquel equipo que tenía a Lionel Messi como figura se impuso 2 a 0 con un tanto del rosarino y el segundo de Pablo Zabaleta. Asimismo, en la edición de 2011, los comandados por Walter Perazzo ganaron un polémico partido de octavos de final por 2 a 1 con dos tantos de Erik Lamela de penal, mientras que para los Faraones descontó Mohamed Salah, también desde los doce pasos.

Qué futbolistas del actual Mundial 2026 ya se enfrentaron en el pasado

Los cruces de años anteriores dejaron una huella directa en las plantillas actuales, permitiendo que varios protagonistas vuelvan a revivir aquellas batallas futbolísticas.

Además de Salah, que será titular este martes en Egipto, dos futbolistas que integraron aquel plantel de la Albiceleste en el Sub-20 de 2011 serán titulares: Nicolás Tagliafico, que aquella noche jugó los 90 minutos, y Emiliano Martínez, que fue suplente. Finalmente, el antecedente más cercano se dio en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde Argentina ganó 1 a 0 con gol de Facundo Medina, otro de los que está en este Mundial, aunque en aquella ocasión los africanos terminaron clasificándose a la siguiente instancia como escoltas de España.