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Conmoción por la muerte de un conocido youtuber en un trágico accidente en la ruta

El joven creador de contenido, que había reunido más de 1,6 millones de suscriptores en YouTube, viajaba junto a su familia cuando ocurrió el choque frontal sobre la Ruta Nacional 5.

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Conmoción por la muerte de un conocido youtuber en un trágico accidente en la ruta (Foto: gentileza Todoprovincial)

Conmoción por la muerte de un conocido youtuber en un trágico accidente en la ruta (Foto: gentileza Todoprovincial)

La tragedia vial ocurrió este domingo sobre la Ruta Nacional 5 de la provincia de Buenos Aires. Las víctimas fatales fueron el youtuber Chaterbox, Sebastián Funes (27), un creador de contenido que había construido una comunidad de más de 1,69 millones de suscriptores gracias a sus videos de videojuegos y humor, y su papá, Juan Manuel, de 54 años.

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(Foto: A24)

El joven viajaba junto a su familia cuando el vehículo en el que se desplazaban protagonizó un violento choque frontal a la altura del kilómetro 349 de la carretera nacional, cerca de Pehuajó, ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires.

En el siniestro también murió su padre, quien conducía el vehículo, mientras que su madre y su hermana menor sobrevivieron y permanecen internadas bajo atención médica.

Un creador de contenido con más de un millón y medio de seguidores

Chaterbox se había convertido en uno de los referentes argentinos de YouTube dentro del universo gamer. Su canal superaba los 1,69 millones de suscriptores, donde compartía videos de videojuegos, desafíos, bromas y contenido de entretenimiento dirigido principalmente al público adolescente y joven.

Con un estilo descontracturado y un humor característico, logró construir una comunidad muy activa que rápidamente reaccionó al conocerse la noticia de su fallecimiento.

Durante las últimas horas, miles de seguidores comenzaron a despedirlo en redes sociales con mensajes de afecto y agradecimiento por los años de contenido compartido.

Cómo fue el accidente

El choque ocurrió durante la jornada del domingo sobre la Ruta Nacional 5, una de las principales vías de conexión entre la provincia de Buenos Aires y el centro del país.

De acuerdo con las primeras informaciones recabadas por los investigadores, el automóvil en el que viajaba la familia habría intentado realizar una maniobra de sobrepaso sobre un camión.

En esas circunstancias, impactó de frente contra una camioneta que circulaba en sentido contrario. Como consecuencia del fuerte choque, fallecieron el conductor del vehículo y uno de sus hijos, identificado posteriormente como Chaterbox.

La madre del joven y una de sus hermanas lograron sobrevivir y fueron trasladadas a un centro asistencial, donde continúan recibiendo atención médica.

La investigación continúa

La causa quedó en manos de la Policía Científica y de la Justicia, que trabajan para reconstruir con precisión la mecánica del siniestro.

Los investigadores deberán determinar la velocidad a la que circulaban los vehículos, las condiciones de la calzada, la visibilidad al momento del impacto y si efectivamente existió una maniobra de sobrepaso que desencadenó la tragedia.

Las pericias accidentológicas serán determinantes para establecer las responsabilidades correspondientes.

Dolor en las redes sociales

La muerte de Chaterbox generó una inmediata repercusión entre creadores de contenido, streamers y seguidores de distintas plataformas.

En pocas horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, fotografías y fragmentos de algunos de sus videos más recordados.

Muchos usuarios destacaron la influencia que había tenido sobre una generación de jóvenes que crecieron viendo su contenido y recordaron el vínculo cercano que mantenía con su comunidad.

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