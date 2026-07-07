Scaloni definió la formación ante Egipto: los tres cambios de último momento en la Selección Argentina

Qué cambios hará Lionel Scaloni en el ataque y el mediocampo de Argentina

El entrenador decidió modificar la fisonomía de la ofensiva y de la zona de gestación buscando mayor fluidez y peso en los duelos de eliminación directa.

En el ataque, Lautaro Martínez, que fue titular en los primeros cuatro partidos, le dejará su lugar a Julián Álvarez. El Toro, que convirtió un gol de penal ante Jordania en la fase de grupos, no tuvo su mejor rendimiento en los dieciseisavos de final. Por este motivo, esta vez tendrá la chance desde el arranque el delantero cordobés, que está volviendo de una lesión en el tobillo izquierdo que le impidió estar en los primeros cruces del campeonato ecuménico.

Asimismo, la tercera modificación estará en el mediocampo ante la falta de funcionamiento que se vio con Cabo Verde. El volante Leandro Paredes dejó una muy buena imagen con su ingreso en el partido anterior y será titular frente a Egipto, provocando la salida de Thiago Almada del once inicial.

TRES CAMBIOS Y UNA DUDA EN LA INFORMACIÓN ARGENTINA



Radio La Red ya se encuentra en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta para la cobertura del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.



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Cómo se parará el mediocampo argentino con el ingreso de Leandro Paredes

La inclusión del mediocampista surgido de las divisiones inferiores de Boca Juniors modificará de manera directa el rol de los futbolistas creativos en la zona central.

El ingreso de Paredes modificará la fisonomía de la mitad de la cancha porque el volante se posicionará como mediocampista central. Esta función la venía desempeñando tácticamente Alexis Mac Allister, quien a partir de ahora quedará completamente liberado para abocarse a la creación de juego junto a Enzo Fernández, abasteciendo de manera directa a la ofensiva.

Cuál es la formación definitiva de la Selección Argentina ante Egipto

Con las tres modificaciones completamente resueltas por el cuerpo técnico, la Albiceleste ya tiene listos a sus once representantes para saltar al campo de juego en Atlanta.

La Selección Argentina se presentará en los octavos de final con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes; Lionel Messi y Julián Álvarez. Con esta alineación confirmada, la Scaloneta saldrá al césped norteamericano decidida a sellar su boleto hacia la ronda de los ocho mejores seleccionados del planeta.