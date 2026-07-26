Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1

Colapinto utilizó neumáticos duros en sus dos paradas, pero el rendimiento del Alpine no le permitió sostener un ritmo suficiente para ingresar en la pelea por los puntos. En las últimas vueltas, además, fue superado por Fernando Alonso y terminó cruzando la línea de llegada en el 15° puesto.

La carrera tuvo también un giro inesperado en la lucha por la victoria. Oscar Piastri, que lideraba cómodamente, debió abandonar en la vuelta 56 debido a un problema en la caja de cambios. El incidente provocó la salida del Virtual Safety Car y modificó el panorama en los últimos giros.

Lando Norris ganó en Hungría

Finalmente, el triunfo quedó en manos de Lando Norris, quien consiguió su primera victoria de la temporada con McLaren. El británico se impuso en una carrera marcada por el abandono de Piastri y logró quedarse con el primer puesto.

El podio lo completaron Max Verstappen, con Red Bull, y Andrea Kimi Antonelli, con Mercedes.

Para Alpine, el Gran Premio de Hungría volvió a representar un resultado negativo. Pierre Gasly terminó 12° y Franco Colapinto 15°, en un nuevo domingo en el que la escudería francesa no logró encontrar el rendimiento necesario para luchar por los puntos.