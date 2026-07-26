Franco Colapinto finalizó en la 15ª posición en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, en una carrera complicada para Alpine, que volvió a evidenciar sus dificultades de rendimiento durante todo el fin de semana en el Hungaroring.
El piloto argentino, que había largado 13°, terminó 15° en el Hungaroring tras una carrera complicada para Alpine. Lando Norris se quedó con la victoria, seguido por Max Verstappen y Kimi Antonelli.
Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1
Franco Colapinto finalizó en la 15ª posición en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, en una carrera complicada para Alpine, que volvió a evidenciar sus dificultades de rendimiento durante todo el fin de semana en el Hungaroring.
El piloto argentino había partido desde el 13° lugar y tuvo una buena largada, en la que consiguió avanzar dos posiciones durante los primeros metros de competencia. Sin embargo, con el paso de las vueltas, la falta de ritmo del monoplaza francés comenzó a hacerse evidente y el pilarense perdió terreno frente a sus principales rivales.
Uno de los momentos destacados de la actuación de Colapinto fue el sobrepaso sobre Alex Albon en la recta principal. Más tarde, el argentino también consiguió superar a Carlos Sainz luego de su segunda parada en boxes. Sin embargo, nunca logró acercarse con posibilidades concretas a Lance Stroll, quien se mantuvo como una referencia durante buena parte de la carrera.
La estrategia tampoco jugó a favor del piloto argentino. Una lenta detención en boxes en la vuelta 16 le hizo perder segundos importantes y condicionó el desarrollo de su carrera.
Colapinto utilizó neumáticos duros en sus dos paradas, pero el rendimiento del Alpine no le permitió sostener un ritmo suficiente para ingresar en la pelea por los puntos. En las últimas vueltas, además, fue superado por Fernando Alonso y terminó cruzando la línea de llegada en el 15° puesto.
La carrera tuvo también un giro inesperado en la lucha por la victoria. Oscar Piastri, que lideraba cómodamente, debió abandonar en la vuelta 56 debido a un problema en la caja de cambios. El incidente provocó la salida del Virtual Safety Car y modificó el panorama en los últimos giros.
Finalmente, el triunfo quedó en manos de Lando Norris, quien consiguió su primera victoria de la temporada con McLaren. El británico se impuso en una carrera marcada por el abandono de Piastri y logró quedarse con el primer puesto.
El podio lo completaron Max Verstappen, con Red Bull, y Andrea Kimi Antonelli, con Mercedes.
Para Alpine, el Gran Premio de Hungría volvió a representar un resultado negativo. Pierre Gasly terminó 12° y Franco Colapinto 15°, en un nuevo domingo en el que la escudería francesa no logró encontrar el rendimiento necesario para luchar por los puntos.