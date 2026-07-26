El tenso reclamo de Franco Colapinto a Alpine por la estrategia en Hungría: "¿Esto es en serio?"

"¿Esto es en serio? Me hicieron entrar a boxes y ahora estoy lleno de tráfico. ¿Por qué?", lanzó por la radio.

Desde el muro de Alpine, su ingeniero de pista, Stuart Barlow, intentó calmarlo y pidió que volviera a enfocarse en la competencia.

"Ok, amigo, concentrémonos acá. Stroll tiene neumáticos medios con 15 vueltas, tenemos una gran ventaja de ritmo", le respondió.

Pese al intento de tranquilizarlo, la maniobra terminó condicionando el desarrollo de la carrera para el argentino.

Un fin de semana complicado en Budapest

Después de la competencia, Colapinto hizo un balance del rendimiento del auto y reconoció que Alpine nunca logró mostrar el ritmo necesario para pelear por posiciones más importantes.

"Faltó ritmo", resumió el piloto argentino al analizar una carrera en la que finalmente cruzó la bandera a cuadros en el 15° puesto.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

Con el Gran Premio de Hungría finalizó la primera parte de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Ahora la categoría ingresará en el tradicional receso de mitad de año.

La actividad se reanudará el 23 de agosto, con el Gran Premio de los Países Bajos, en el circuito de Zandvoort, donde Colapinto intentará dejar atrás un fin de semana difícil y volver a luchar por sumar puntos con Alpine.