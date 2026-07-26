El tenso reclamo de Franco Colapinto a Alpine por la estrategia en Hungría: "¿Esto es en serio?"

Franco Colapinto vivió un momento de mucha tensión durante el Gran Premio de Hungría 2026, cuando cuestionó por radio la estrategia de Alpine luego de ingresar a boxes para realizar el primer cambio de neumáticos.
El piloto argentino se mostró muy molesto tras su primera parada en boxes durante el Gran Premio de Hungría y cuestionó por radio una decisión del equipo que terminó perjudicando su carrera.
Franco Colapinto vivió un momento de mucha tensión durante el Gran Premio de Hungría 2026, cuando cuestionó por radio la estrategia de Alpine luego de ingresar a boxes para realizar el primer cambio de neumáticos.
La parada estaba prevista dentro del plan del equipo para una carrera condicionada por las altas temperaturas en el circuito de Budapest. Sin embargo, apenas regresó a la pista, el argentino quedó inmerso en un grupo de autos más lentos, lo que le hizo perder un tiempo importante y frustró la estrategia.
La situación ocurrió en la vuelta 16 y provocó una inmediata reacción del piloto.
Visiblemente molesto, Colapinto apuntó contra la decisión del equipo apenas salió del pit lane.
"¿Esto es en serio? Me hicieron entrar a boxes y ahora estoy lleno de tráfico. ¿Por qué?", lanzó por la radio.
Desde el muro de Alpine, su ingeniero de pista, Stuart Barlow, intentó calmarlo y pidió que volviera a enfocarse en la competencia.
"Ok, amigo, concentrémonos acá. Stroll tiene neumáticos medios con 15 vueltas, tenemos una gran ventaja de ritmo", le respondió.
Pese al intento de tranquilizarlo, la maniobra terminó condicionando el desarrollo de la carrera para el argentino.
Después de la competencia, Colapinto hizo un balance del rendimiento del auto y reconoció que Alpine nunca logró mostrar el ritmo necesario para pelear por posiciones más importantes.
"Faltó ritmo", resumió el piloto argentino al analizar una carrera en la que finalmente cruzó la bandera a cuadros en el 15° puesto.
Con el Gran Premio de Hungría finalizó la primera parte de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Ahora la categoría ingresará en el tradicional receso de mitad de año.
La actividad se reanudará el 23 de agosto, con el Gran Premio de los Países Bajos, en el circuito de Zandvoort, donde Colapinto intentará dejar atrás un fin de semana difícil y volver a luchar por sumar puntos con Alpine.