Di María le hizo un importante pedido a Scaloni y dio su opinión sobre el Mundial: "Para mi terminó con..."

Qué dijo Ángel Di María sobre el futuro de Lionel Messi y Lionel Scaloni

Al ser consultado por la permanencia del astro rosarino con la camiseta albiceleste, Di María no dudó en respaldar la vigencia de su excompañero. Deseó que Lionel Messi siga en la Albiceleste "hasta cuando no quiera" y comentó: "Creo que tiene muchísimos años más. Con 39 demonstrated que sigue siendo uno de los mejores de la historia y no tiene techo".

En la misma línea, se refirió a la figura del director técnico de cara al recambio generacional que se proyecta: "Es la Scaloneta. Ojalá que siga por el bien de todos. Hay una buena generación de chicos. Él sabrá qué quiere, pero ojalá que continúe".

Cómo analizó Di María la caída de Rosario Central ante Belgrano

El delantero del Canalla evaluó el rendimiento en el inicio del Torneo Clausura y marcó los aspectos a corregir.

Por otro lado, el futbolista de 38 analizó el rendimiento del Canalla en el estreno del Clausura: "Creo que hicimos buen partido. En el primero nos costó un poco arrancar, pero en el segundo tiempo jugamos bien. No merecíamos perder, pero el semestre pasado nos pasó igual: arrancamos perdiendo y después las cosas se nos fueron dando". De cara a los próximos compromisos, concluyó: "Tenemos que mejorar atrás y que no nos conviertan tanto".