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Di María le hizo un importante pedido a Scaloni y dio su opinión sobre el Mundial: "Para mi terminó con..."

Ángel Di María habló tras el debut de Rosario Central en el Clausura, analizó el papel de la Selección en el Mundial y dejó un firme mensaje para Messi y Scaloni.

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Ángel Di María (Foto: Rosario Central) 

Ángel Di María (Foto: Rosario Central) 

El referente e ídolo de la Selección Argentina habló de manera pública tras su presentación en el ámbito local y abordó las sensaciones que dejó el desempeño del equipo en la cita ecuménica. Después de la derrota de Rosario Central por 2-1 ante Belgrano este jueves en el arranque del Torneo Clausura, Ángel Di María deseó que Lionel Scaloni y Messi continúen en la Selección Argentina y manifestó que para él la Copa del Mundo terminó luego de la victoria por 2-1 ante Inglaterra en la semifinal.

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A la hora de profundizar en las emociones vividas durante el desarrollo del torneo en Norteamérica, el atacante rosarino remarcó el impacto de aquel choque de semifinales. "Haberle ganado a Inglaterra fue una alegría para todo el país. Se notó mucho y me puso feliz. Agradecerles eternamente a todos", señaló Fideo.

Respecto al esfuerzo realizado por el plantel dirigido por Lionel Scaloni en cada ronda eliminatoria, el zurdo fue contundente sobre la entrega colectiva: "Sufrí todos los partidos, pero sacaban eso de adentro que terminaba haciendo que se ganen. A veces en las finales te toca, a veces no, esta vez no, pero dejaron la celeste y blanca allá arriba".

Por qué Di María asegura que el Mundial terminó tras vencer a Inglaterra

Para el experimentado atacante, la alegría brindada al público argentino en esa instancia representó un logro superior en el recorrido del equipo. En ese sentido, añadió que el plantel se merece "más que un aplauso" y explicó: "Lo que se fue logrando y haberle ganado a Inglaterra fue coronar todo eso, para mí terminó ahí el Mundial, le dieron la alegría más grande al país".

Qué dijo Ángel Di María sobre el futuro de Lionel Messi y Lionel Scaloni

Al ser consultado por la permanencia del astro rosarino con la camiseta albiceleste, Di María no dudó en respaldar la vigencia de su excompañero. Deseó que Lionel Messi siga en la Albiceleste "hasta cuando no quiera" y comentó: "Creo que tiene muchísimos años más. Con 39 demonstrated que sigue siendo uno de los mejores de la historia y no tiene techo".

En la misma línea, se refirió a la figura del director técnico de cara al recambio generacional que se proyecta: "Es la Scaloneta. Ojalá que siga por el bien de todos. Hay una buena generación de chicos. Él sabrá qué quiere, pero ojalá que continúe".

Cómo analizó Di María la caída de Rosario Central ante Belgrano

El delantero del Canalla evaluó el rendimiento en el inicio del Torneo Clausura y marcó los aspectos a corregir.

Por otro lado, el futbolista de 38 analizó el rendimiento del Canalla en el estreno del Clausura: "Creo que hicimos buen partido. En el primero nos costó un poco arrancar, pero en el segundo tiempo jugamos bien. No merecíamos perder, pero el semestre pasado nos pasó igual: arrancamos perdiendo y después las cosas se nos fueron dando". De cara a los próximos compromisos, concluyó: "Tenemos que mejorar atrás y que no nos conviertan tanto".

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