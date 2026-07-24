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¿Arrepentido? Qué dijo ahora el periodista que indignó con su columna "anti Argentina" en The New Yorker

Se llama Ishaan Tharoor y trabajaba para el Washington Post. Se incorporó al medio progresista y muy leído The New Yorker. No pudo resistir a la tentación de criticar a la Scaloneta. Ahora, dice que se arrepiente al ver el daño que causó su artículo sobre una selección que admira.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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El periodista que dice admirar a Maradona y Messi y se arrepiente de su artículo contra la Argentina. (Foto: A24.com)

El periodista que dice admirar a Maradona y Messi y se arrepiente de su artículo contra la Argentina. (Foto: A24.com)

"La primera vez que vi jugar a Argentina en vivo, lloré. Fue el partido inaugural de la Copa del Mundo de 1990, en Italia. Yo tenía seis años y estaba sentado con mi hermano gemelo en la sala de estar de mis abuelos, a miles de kilómetros de distancia, en Calcuta, India. Nuestra expectativa se había ido acumulando durante meses. Estábamos enamorados del equipo argentino y de su estrella emblemática, Diego Maradona, cuyas hazañas, que habían llevado a Argentina a la victoria en la Copa del Mundo anterior, veíamos una y otra vez en un casete VHS".

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Así comienza el artículo duro - aunque no lo parezca con esas líneas - que escribió el periodista norteamericano Ishaan Tharoor.

El artículo antiaargentino del que su autor ahora se arrepiente. (Foto: Genitleza The New Yorker)

El artículo antiaargentino del que su autor ahora se arrepiente. (Foto: Genitleza The New Yorker)

"No voy a llorar por tí, Argentina", era el título nada feliz ni original. Apenas un mediocre giro sobre la magnífica obra musical de Andrew Lloyd Webber. Tharoor escribe ahora para The New Yorker un medio progresista de los Estados Unidos, muy respetado y comentado (antes en el Washington Post).

En su nota dice que por su infancia en Calcuta, la India, se volvió admirador de Maradona primero y de Messi más tarde, en Qatar 2022. Sin embargo, en este mundial, su cariño por la albiceleste se quebró. Como muchos, remarcó un estilo de juego que considera cada vez más agresivo, algunas victorias polémicas y el comportamiento de parte de la hinchada argentina, que describe como soberbio y hostil hacia otros países.

A su juicio, el equipo dejó de representar al "outsider" que desafiaba a las grandes potencias para convertirse en una potencia dominante, perdiendo parte del atractivo romántico que lo había cautivado durante décadas.

Ahora, al ver la lluvia de críticas que recibió por este cambio cual veleta, Tharoor habló y dijo que está arrepentido. Que al ver las consecuencias de su artículo - sumado a la campaña antiargentina - tomó dimensión de una injusticia. Que sólo quiso criticar el juego en este mundial de la Scaloneta. Pero su amor por la Argentina, Messi, Maradona y la selección siguen intactos. Como recular en chancleta. No es el primero y no será el último.

Tal vez esté preocupado. De ahora en más, su credibilidad está más debilitada que cualquier crítica a Enzo Fernández por su expulsión en la final.

El periodista dice que Messi es el mejor jugador de la historia. Pero lo presenta como representante del "establishment" y a Maradona como el "irreverente". Ahora se arrepiente de su art&iacute;culo contra la selecci&oacute;n argentina. (Foto: Reuters)

El periodista dice que Messi es el mejor jugador de la historia. Pero lo presenta como representante del "establishment" y a Maradona como el "irreverente". Ahora se arrepiente de su artículo contra la selección argentina. (Foto: Reuters)

Periodista arrepentido por escribir: "No lloraré por tí, Argentina"

En una entrevista - dada al tomar conciencia de la repercusión de su artículo sumado a la campaña contra la Argentina - dice: "Creía estar participando en un debate sobre la selección argentina que se desarrollaba en un ámbito separado del debate general sobre la Argentina y los argentinos. Me equivoqué, y, francamente, desconocía las inseguridades y el frágil orgullo que podría estar tocando con esa columna.

En ese artículo, establece la maniquea división entre la figura de Diego Maradona y Leo Messi. Dice que Maradona representaba el "antisistema en el fútbol" o el que iba en contra del "establishment". En cambio sobre Messi, en un momento de la entrevista lo describe así: "Uno siente que al final del día Messi y Ronaldo vuelven a sus mansiones espaciales para desenchufarse y dormir un sueño robótico sin sueños". Desconoce por completo todos los hechos benéficos que Messi fuera del fútbol y el enorme carisma como líder que tiene desde que es el capitán de la selección que ganó 1 mundial, dos copas américa una finalissima y es el subcampeón mundial.

Tal vez por eso, su nota en The New Yorker termina así: "Messi va a Nueva Jersey, donde se jugará la final, al borde de una gloria abrumadora. Una de las principales canciones del repertorio argentino este verano ha tratado de conquistar la 'cuarta estrella', una alusión a la posibilidad de ganar una cuarta Copa del Mundo. Hay un verso sobre hacerlo por Maradona, por las Malvinas y por la última participación de Messi en el torneo. Decenas de millones de personas, dentro y fuera de Argentina, la cantarán a todo pulmón durante el partido. Yo no seré una de ellas".

Sin embargo, ahora, la entrevista que concedió finaliza diciendo: Nunca quise herir los sentimientos de nadie. La selección argentina, sus jugadores y sus hinchas me han regalado algunos de los recuerdos más importantes de mi vida. Son una parte desproporcionadamente grande de mi nostalgia infantil. Y aún no he tenido la oportunidad de visitar su maravilloso país. Tengo muchas ganas de hacerlo pronto. (Y siempre hincharé por ustedes por encima de Inglaterra).

¿A cuál creerle? Uno luce equivocado y el otro, totalmente falso.

Roberto Adrián Maidana
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