Simone Biles reveló detalles sobre la histórica reverencia a Rebeca Andrade: "Fue..."

“Adoro a Rebeca, es completamente increíble. No puedo decir suficientes cosas buenas de ella”, expresó Biles, originaria de Columbus, Ohio. Y añadió: “Rebeca es una reina. Por eso lo hicimos. Es muy emocionante verla. Toda la gente la alienta. Hacerlo fue lo correcto".

Biles explicó cómo surgió la idea de la reverencia con su compañera: “Era un podio completamente negro, así que fue muy emocionante para nosotros, pero luego Jordan dijo ‘¿deberíamos inclinarnos ante ella?’ y yo dije ‘por supuesto’”.

image.png

Por su parte, Andrade no pudo ocultar su emoción por semejante gesto de sus rivales. "Fue adorable", dijo. Y añadió: "Son las mejores, lo que hicieron significa mucho para mí. Me siento honrada”.

Cuando parecía que los Juegos Olímpicos se le escapaban sin obtener el merecido oro, Rebeca Andrade se impuso en la prueba de suelo y conquistó la última medalla dorada de la gimnasia artística, superando a Simone Biles, quien quedó en el segundo puesto. El podio lo completó Jordan Chiles, también de Estados Unidos.

image.png

La brasileña, considerada la atleta más importante en la historia de su país, había quedado detrás de Biles en todas las demás competencias de París 2024: medalla de plata en el all around individual y en potro, y medalla de bronce en el all around por equipos, todas ganadas por la estadounidense.