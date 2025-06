Un gigante europeo quiere a Kévin Lomónaco y en Independiente se encendieron todas las alarmas

Pero en Independiente no quieren saber nada con perderlo. El defensor tiene contrato hasta diciembre de 2028, firmado recientemente tras una mejora salarial que lo posicionó como uno de los mejores pagos del plantel. Y el secretario general del club, Daniel Seoane, ya dejó en claro que no habrá concesiones: la cláusula de rescisión es de 20 millones de dólares, y no se abrirán a negociaciones por una cifra menor.