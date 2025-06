Gran Hermano 2024 ya tiene a sus cuatro finalistas: quién se quedó afuera en la última gala

Minutos antes de las 23, el conductor reveló quién debía abandonar la casa más famosa del país. "Luz, Selva, cada una aportó lo suyo y por algo llegaron hasta acá", les dijo a las participantes. Instantes después, Del Moro abrió el sobre, mostró el resultado y la uruguaya quedó eliminada.

Luego de despedirse de sus compañeros, el 'Big' le dedicó a la humorista unas emotivas a la charrúa: "Selva, llegó el momento de tener que abandonar la casa. Hay muchas cosas que no me voy a olvidar: tu sentido del humor, tu sentido de la vida. Espero que te hayas sentido bien, que te hayas sentido tan feliz como me mostrabas que estabas y realmente fue un gustazo tenerte. Te deseo lo mejor, hoy y siempre".

Entre lágrimas, Selva expresó: "Gracias, Gran Hermano, gracias. He sido muy feliz en esta casa. Les deseo a todos los mejor y, Eugenia, quiero que ganes, mi amiga del alma. Gracias, me llevo esta casa en el alma, en el corazón".

La uruguaya abandonó el juego al obtener el 2,9 por ciento de los votos del público en la placa positiva, y Eugenia, Ulises, Tato y Luz se convirtieron en los cuatro finalistas.

Gastón Trezeguet se la jugó y vaticinó quién ganará Gran Hermano

En las últimas horas el exparticipante de la primera edición de Gran Hermano, Gastón Trezeguet, lanzó su pronóstico sobre quién ganará, así como también en qué orden irán quedando eliminados los cuatro de los cinco participantes que quedan en carrera.

"Quedan cinco adentro de la casa, ¿no? Bueno, para mí, voy a decir de acá hasta el final y después los quiero escuchar a ustedes", comentó Trezeguet en su programa de streaming Se Picó, donde también participa la analista del reality Laura Ubfal.

"Lo primero que va a pasar es que mañana (por hoy miércoles) se va Selva y quedan cuatro", sostuvo con total seguridad. Luego, vaticinó: "La cuarta, lamentablemente y contra todos, contra todos los pronósticos, sí, es Eugenia. Aunque no me guste se va Eugenia y quedan en la final del martes Luz, Tato y Ulises".

"El que se va tercero es Tatín. Y quedan en la final Ulises y Luz. ¡Y lo gana Luz! ¡Mirá como te cago el otoño! Esto es para mí, ¿Y sabés por qué? Porque Tatito y Lucecita son del mismo grupito tridentoso que cuando llega el fandom de un grupo después tenés que elegir mi amor. No les gusta esta verdad a los tatines. No les gusta la verdad de que van a dividir votos. No les gusta a ellos pensar que solo gana uno de los dos", cerró.