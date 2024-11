Una jugadora de Las Leonas escrachó a un acosador: "Asco me das"

image.png

Albertario decidió exponer el intercambio junto al nombre y perfil del autor, quien después intentó desentenderse de sus actos. "Jamás diría algo así, estoy casado", respondió en un mensaje privado. Sin embargo, la Leona no dudó en replicar con contundencia: "Ah, ¿te robaron el celular y me mandaron mensaje? Jodete por hacerte el vivo. Dale explicaciones a tu mujer. Asco me das".